ممرضة بولاته للرئيس: الأجهزة جيدة لكن ما من قطرة ماء لتعقيمها

تاريخ الإضافة: السبت, 18 كانون2/يناير 2014 09:20

الأخبار (ولاته – الحوض الشرقي) – وجهت إحدى الممرضات العاملات في المركز الصحي بولاته بالحوض الشرقي انتقادا مبطنا لتجاهل السلطات الموريتاني لأزمة عطش سكان ولاته، وذلك بحديثها أمام الرئيس الموريتاني عن انعدام المياه الكافية لتعقيم الأجهزة والأدوات الطبية الموجودة في المركز الصحي بالمدينة.

وخاطبت إحدى الممرضات الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز بعيد تجوله في المركز الصحي قائلة: "السيد الرئيس الأجهزة التي استجلبت للمركز الصحي جيدة، وقد تغطي حاجة المدينة، بل وحتى حاجة القرى والمدن المجاورة، لكن سيدي الرئيس لا نجد قطرة ماء واحدة لتعقيمها بعدا استخدامها.

وقد استمع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لملاحظات الممرضة في المركزي دون تعليق.

ووصلت مدينة ولاته قافلة صحية خلال الأيام التي سبقت انطلاقة المهرجان، كما وصلت بعض التجهيزات للمركز الصحي في المدينة.

وحسب مصادر طبية فقد صدرت أوامر شفوية من وزارة الصحة للمشاركين في القافلة وللعاملين في المركز الصحي بالامتناع عن منح الأدوية المجانية للمرضى قبيل افتتاح المهرجان، باستثناء الحالات المستعجلة أو الخطيرة، كما أمروا بتسليم الوصفات الطبية للمرضى وصرفهم لحين وصول الرئيس الموريتاني ولد عبد العزيز لمدينة ولاته، وافتتاحه الرسمي للنسخة الرابعة من مهرجان المدن القديمة.