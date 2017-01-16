وفاة نجل بارو إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 كانون2/يناير 2017 22:27

آدما بارو مرشح المعارضة الغامبية الفائز في الانتخابات الرئاسية.الأخبار (بانجول)ـ أعلن بالعاصمة الغامبية بانجول عن وفاة حبيب بارو نجل مرشح المعارضة الفائز في الانتخابات الرئاسية آدما بارو.

نجل الرئيس البالغ من العمر 8 سنوات توفي إثر تعرضه لعض من أحد الكلاب السائبة بقرية مانجي القريبة من العاصمة بانجول، وقد نقل إلى المركز الصحي لتلقي العلاج، لكنه فارق الحياة في الطريق.

وتأتي وفاة حبيب بارو في وقت يوجد فيه والده آدما بارو في العاصمة السنغالية داكار، التي قدم إليها بعد حضوره القمة الفرنسية الإفريقية المنظمة بباماكو.

ومن المقرر أن يبقى بارو في داكار إلى حين موعد تنصيبه يوم الخميس، وفق ما ينص عليه دستور البلاد.

وقد أعلن الرئيس الغامبي المنتهية ولايته يحيى جامي رفضه تنصيب بارو قبل بت المحكمة العليا ببانجول في الطعون المقدمة أمامها في نتائج الانتخابات الرئاسية.