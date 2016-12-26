إمام يبيع منصبه بنصف مليون

تاريخ الإضافة: الإثنين, 26 كانون1/ديسمبر 2016 17:47

الأخبار (نواكشوط) - قرر إمام مسجد بأحد أحياء العاصمة الموريتانية نواكشوط بيع منصبه كإمام بنصف مليون أوقية، وذلك بعد أن امتنع عن التنازل عن الإمامة لجماعة المسجد التي عينت غيره.

وتعرقل بناء المسجد عدة سنوات نتيجة تمسك إمامه بالإمامة، رغم أن عدة جهات قدمت عروضا بالبناء، وتكفل أحد أبرز علماء البلد بتولي إجراءاته الإدارية.

ويتخوف أحد أفراد جماعة المسجد من أن يطلب الإمام الإقالة قبل أن يبنى المسجد، حيث إن جماعته تصلي الصلوات الخمس في العراء نتيجة ضيق مسجدها.

ويقول مصل بالمسجد إنه يتخوف أن يبدأ الأئمة في بيع مناصبهم، خصوصا وأن المبلغ يمثل راتب إمام مدة عشرة شهور، مؤكدا أن هذا السعر غال على الإمامة.