وسم "ألا عزيز" يتصدر صفحات الفيسبوك الموريتاني

تاريخ الإضافة: السبت, 05 تشرين2/نوفمبر 2016 10:58

الرئيس محمد ولد عبد العزيز في خطابه بالنعمة في 03 مايو 2016 ـ (أرشيف الأخبار)الأخبار (نواكشوط) ـ تصدر وسم "ألا عزيز"، صفحات موقع التواصل الاجتماعي: فيسبوك في موريتانيا خلال اليومين الماضيين، وسط مشاركة مكثفة في التدوين تحت الوسم من طرف مدوني الموالاة والمعارضة على حد سواء، الذين استغل كل منهما العبارة نفسها للثناء على الرئيس أو انتقاده.

وبدأ التدوين تحت الوسم بعد ساعات من بث قنوات تلفزيونية بنواكشوط لخطاب ألقاه عمدة بلدية كرو في ولاية العصابة الشيخ ولد المختار ولد حد يثني فيه على الرئيس محمد ولد عبد العزيز، معددا إنجازاته خلال سنوات حكمه.

واستخدم ولد حد لازمة: "ألا عزيز"، ليجيب بها على عدد من الأسئلة في فقرات خطابه عن من قدم إنجازات بعينها للموريتانيين، حيث تفيد: "ألا" الحصر، أما "عزيز" فهي اختصار لاسم الرئيس الموريتاني.

نماذج من تدوينات الموالين:

يبن ماء العينين اشويخ

من هو أول رئيس ينجز إنجازات أمة كمطار أم التونسي و جامعة العولوم والتكنلوجيا والطب

#ألا_عزيز

Sektou Terekziye

من هو أول رئيس فتح ثانوية الإمتياز في موريتانيا

#ألا_عزيز#

Med Mahmoud Dahbi

من هو الرئيس الذي طرد الصهاينة من ارض الجمهورية الإسلامية الموريتانية؟ بكل شجاعة

#ألا_عزيز

حدمين سيد ول أحمد

من في عهده تم ضبط الحالة المدنية لتصبح وثائق مؤمنة؟

#ألا_عزيز

Med Elly

من الذي فتح قناة للقرآن الكريم وأولى إهتماما كبيرا للعلماء ...

#ألا_عزيز

بلاهي عزيز

من حرر الفضاء السمعي البصري

#الا_عزيز

نماذج من تدوينات المعارضين:

سيدي محمد محمد المهدي

"من الذي انقطع عليه الكهرباء في مؤتمر إعلانه تصديره للسنغال"

#ألا_عزيز

Allal Ansari

فگدني

من باع المدارس #الا_عزيز

حوراء احميده

من قال أنه وجد اقتصاد موريتانيا صفر وضربه في خمسة 5×0

#ألا_عزيز

Hamza Filaly

من هو الرئيس الذي أوقف المبارات في الدقيقة 65

#ألا_عزيز

Mahmoud Horma

من هو الي قال اطفو عني ذي التلفزة على الهواء مباشرة

#الا_عزيز

Wel Saghir Ahmeda

من استسقته امرأة فى أقصى الريف أن العطش سيقتلها وأهلها فقال لها أيو ما متي زاد !

#ألا_عزيز