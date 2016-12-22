"ولد" استثناء للرئيس الموريتاني

تاريخ الإضافة: الإثنين, 16 كانون1/ديسمبر 2013 11:23

أظهرت لوائح المصوتين في الانتخابات الموريتانية أن الرئيس محمد ولد عبد العزيز مثل الاستثناء الوحيد في عموم موريتانيا باحتفاظه بـ"ولد" التي صادرتها الوكالة الوطنية للسجل السكاني والوثائق المؤمنة من أسماء الموريتانيين.

الرئيس حمل الرقم: 67 في المكتب 25 بإدارة العقارات تحت الاسم محمد عبد العزيز ولد عبد العزيز.

ومع أن اسم: محمد عبد العزيز ولد عبد العزيز، الذي يتطابق جزؤه الأول مع اسم الرئيس الصحراوي بات هو الاسم الرسمي الذي تحمله كل وثائق الرئيس الموريتاني (من بطاقة تعريف، وجواز سفر وغيرها) فإن أحدا من المواطنين لا يعرفه، ربما لأن الطريق لم تعبد له بعد، ليكون ديدن الإذاعة والتلفزيون والوكالة الموريتانية للأنباء.

وبهذا الإجراء الاستثنائي جدا، يكون ولد عبد العزيز هو الموريتاني الوحيد الذي أبقت له وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة كلمة "ولد" في وثائقه الرسمية، خصوصا وأن "ولد مثلت خصوصية الأسماء الموريتانية. قبل أن تحولها الوكالة إلى ماركة مسجلة للرئيس محمد ولد عبد العزيز خالصة له من دون كل الموريتانيين.