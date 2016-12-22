وكالة الأنباء المصرية: بنت حبيب قرينة رئيس موريتانيا

تاريخ الإضافة: الخميس, 12 تشرين2/نوفمبر 2015 16:04

الأخبار (نواكشوط) وصفت وكالة أنباء الشرق المصرية الرسمية وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية الدكتورة فاطمة حبيب، بأنها قرينة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.

موقع البوابة المحسوب على المخابرات المصرية نشر الخبر نقلا عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، لكن مع صورة لبنت فرجس وقالت الوكالة في خبر نشرته على موقعها الرسمي وتداولته الصحافة المصرية على نطاق وساع ، إن وزيرة الشئون الاجتماعية والطفولة والأسرة الموريتانية فاطمة حبيب"قرينة الرئيس الموريتاني" بحسب وصف الوكالة المصرية، شاركت في شرم الشيخ على في اجتماعات الدورة العادية الثالثة عشر للمجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية.

ونشرت بعض الصحف المصرية الخبر مرفقا بصورة عشه فال بنت فرجش.