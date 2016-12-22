أحزاب تفشل في حصد أكثر من مستشار

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 19:25

الأخبار (نواكشوط) - فشلت أربعة أحزاب سياسية من أحزاب الأغلبية الداعمة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في حصد مستشارين بلدين من مجمل المجالس المحلية البالغ عددها 218 مجلس محلي.

واظهرت النتائج التي تم فرزها ونشرتها الأخبار حصول أحزاب الجبهة الشعبية والتجديد الديمقراطي والتجمع من أجل الوحدة وحزب التحالف الديمقراطي بموريتانيا على مستشار واحد لكل حزب.

وشاركت عدة أحزاب في التنافس الجاري على المجالس المحلية والنيابية وسط تفاوت بين القوي المشاركة فيها، بين مهيمن ومشارك بقوة وخارج من اللعبة بأكبر خسارة ممكنة.