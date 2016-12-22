الوكالة الرسمية تمنح الحزب الحاكم نائب أنبيكت لحواش

تاريخ الإضافة: الإثنين, 02 كانون1/ديسمبر 2013 08:53

الأخبار (نواشوط)- نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء خبرا يفيد بخسارة حزب الحراك للمقعد النيابي لمقاطعة أنبيك لحواش ضمن برقية حول المقاعد المعلنة من قبل اللجنة المستقلة للانتخابات بموريتانيا.

غير أن معلومات حصلت عليها الأخبار تفيد بنجاح مرشح حزب الحراك الشبابي بنسبة بلغت 51،80% من أصوات الناخبين، بينما حصد الحزب الحاكم 47،3% من أصوات الناخبين متقدما علي حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض الذي حصل علي نسبة 1،17%.