مسنة بسيلبابي تهدي الرئيس قنينة من عصير المقل (تجمخت)

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 09 حزيران/يونيو 2015 13:40

الأخبار (سيلبابي) - أهدت مسنة من سكان مدينة سيلبابي للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز صباح اليوم الثلاثاء 09 - 06 - 2015 قنينة صغيرة من عصير المقل "تجمخت" وذلك أثناء تحيته للجماهير التي استقبلته عند المدخل الغربي للمدينة.

واستغلت المسنة لحظة سهو الحراس الشخصيين للرئيس حيث انتظرتهم حتى تجاوزوها إلى الأمام فلحقت بالسيارة من الخلف ووضعت القنينة في يد الرئيس اليمنى.

وقد أمسك ولد عبد العزيز بالقنينة لبضع لحظات في يديه ولم يتمالك نفسه من الضحك وهو يحاول إرجاع القنينة للسيدة غير أن الموكب الرئاسي تجاوزها، ولم يستحسن الرئيس على ما يبدو إلقاءها باتجاه مستقبليه، ثم ما لبث أن ألقاها داخل سيارته إلى جانب مرافقه العسكري الذي يجلس في المقعد الأمامي للسيارة.

ولم يعرف ما إذا كان الرئيس قد شرب القنينة أم أهداها للسائق أو المرافق العسكري أو والي كيدي ماغا الذي كان يجلس إلى جانبه.