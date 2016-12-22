رسالة مفتوحة إلى المدير العام لتازيازت

تاريخ الإضافة: السبت, 09 أيار 2015 11:26

يسعدنا نحن المكتب المحلي لساكنة تازيازت والممثل الشرعي المنتخب مؤخرا من طرف الساكنة أن نتقدم إلى سيادتكم الموقرة بأحر التهانئ وأطيب الأماني راجين من شخصكم الكريم أن تولوا كامل عنايتكم لهذا الموضوع، وكلنا ثقة من اهتمامكم وغيرتكم على مصالح الشركة التي أصبحت جزءا من مصالحنا.

كما تعلمون سيادة المدير نحن سكان القرى الواقعة في دائرة استغلال الشركة (قرية الدوار) و(قرية امتالفة) و(قرية إيمكبدن) فقد وعدتمونا بتنظيم لقاءات بيننا وبينكم بغرض الاطلاع على أحوال ساكنة هذه القرى، إننا اليوم سيادة المدير في أمس الحاجة لمثل هذا اللقاء نظرا للظروف المأساوية التي تعاني منها الساكنة، فبالإضافة إلى تعرضها إلى ضرر المواد الكيمياوية فإنها تفتقر لأهم مصادر الحياة في هذه الأيام ألا وهو الماء، وبدل أن نشتكي من نقصه فهي تشتكي اليوم من عدم وصوله في الأوقات المحددة حيث أصبح المتعهد يقوم بجلب كمية قليلة من الماء ويصبها في خزان متهالك وملوث وذلك بدل تزويد حاويات هؤلاء السكان كل في مسكنه كما كان يفعل في السابق.

كما أن المتعهد بالنقل أصبح هو الآخر وفي ظل غياب الرقابة لا يولي أي اهتمام لانتظار الرحلات ولا يلتزم بمواعيدها المحددة من طرف الشركة بالرغم من دوره في إيصال المواد والحاجيات الضرورية للحياة اليومية للسكان.

ونحيطكم علما سيادة المدير أننا لم نلجأ إلى هذا الأسلوب إلا بعدما استنفدنا جميع المحاولات مع قسم العلاقات مع المجتمع (CR) من أجل تفادي ما نحن فيه اليوم فقد بلغ السيل الزبى فالظروف مأساوية أكثر مما نتصور وقد نخجل من ذكرها.

ومن هذا المنطلق سيادة المدير فإن كان يهمكم الأمر، ونظنه كذلك وتهمكم الشركة التي نحن جزء منها فإننا نطالبكم بتنظيم لقاء بيننا وبين سيادتكم في أسرع وقت ممكن، فالوضع لا يقبل التأجيل وذلك من أجل اطلاعكم على ما نحن فيه ونحن سيادة المدير واثقون من حكمتكم.

شاكرين لكم الاستجابة وصادق التعاون.

عن مكتب الساكنة المحلية