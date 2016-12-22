مرسوم معادلة شهادة l‘ENA مع نظيرتها الفرنسية

تاريخ الإضافة: الخميس, 01 كانون2/يناير 2015 15:53

إن الوزير الأول

بناء على تقرير مشترط من وزيرة الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة

والوزيرة الأمينة العامة للحكومة

وبعد الإطلاع على:

- دستور 20 يوليو 1991 المراجع في ستني 2006 و2012؛

- القانون رقم 09.93 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة؛

- المرسوم رقم 2007 – 19 وأ المتضمن النظام الخاص لأسلاك الإدارة العامة؛

- المرسوم رقم 86-94 الصادر بتاريخ 8 أكتوبر 1994 المحدد لصلاحيات الوزراء في مجال تسيير الموظفينوالوكلاء العقدويين للدولة؛

- المرسوم رقم157 . 2007 الصادر بتاريخ 6 سبتمبر 2007 المتعلق بمجلس الوزراء وصلاحيات الوزير الأول والوزراء؛

- المرسوم رقم 82-52 الصادر بتاريخ 7 مايو 1982 القاضي بإعادة تنظيم المدرسة الوطنية للإدارة؛

- المرسوم رقم 2010-125 الصادر بتاريخ 28 أكتوبر 2010 القاضي بإنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛

- المرسوم رقم 2011-032 الصادر بتاريخ 25 يناير 2011 المحدد لنظام الدروس والتكوين في المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء؛

- المرسوم رقم 184 2014 بتاريخ 21 أغسطس 2014 المتضمن بتعيين أعضاء الحكومة؛

- المرسوم رقم288-2014 الصادر بتاريخ 21 نوفمبر 2014 المحدد لصلاحيات وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه؛

- المرسوم رقم 181-2008 الصادر بتاريخ 16 أكتوبر 2008 القاضي بتنظيم مصالح الوزير الأول؛

- المرسوم رقم 086-2011 الصادر بتاريخ 21 مايو 2011 المحدد لصلاحيات وزير المالية وتنظيم الإدارة المركزية لقطاعه

وبعد استماع مجلس الوزراء

يرسم

المادة الأولى: يتيح دبلوم السلك الدولي الطويل للمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا الولوج المباشر للوظائف المخولة للحاصلين على دبلوم السلك العالي للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء بنواكشوط (بغض النظر عن الإختصاص) وذلك في حدود الوظائف المتاحة.

المادة 2 : يجب من أجل تعيين وترسيم خريجي السلك الطويل للمدرسة الوطنية للإدارة بفرنسا في سلك دائم من أسلاك الوظيفة العمومية الاستجابة للشروط المنصوص عليها في المادة 6 من القانون 93-09 الصادر بتاريخ 18 يناير 1993 المتضمن النظام الأساسي للموظفين الوكلاء العقدويين للدولة.

المادية3: يكلف وزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنة الإدارة والوزير الأمين العام للحكومة ووزير المالية، كل في ما يعنيه، بتطبيق هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.