البيان الذي أصدره المنسحبون من الصواب (وثيقة)

تاريخ الإضافة: السبت, 09 آب/أغسطس 2014 15:53

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى :( رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ) صدق الله العظيم

استقالة من حزب الصواب

 

منذ أكثر من عقد من الزمن تأسس حزب الصواب كمشروع سياسي و طني يضم مجموعة كبيرة من الأطر و المناضلين الصادقين الطامحين إلى التغيير الجاد و البناء وفق رؤية سياسية و مؤسسية تتفاعل فيها كل القدرات و التضحيات من أجل بناء حزب يخدم الوطن و يحصل فيه الفرد على حقوقه و احترامه من خلال اعتبار الكفاءة و العطاء هما المحددين لقيمة الانسان كما ينص على ذلك شعار الحزب " الانسان قيمة عليا و المؤسسات فوق الافراد " .

 

رغم المواقف و الظروف الصعبة و التصرفات الأحادية ظل الموقعون يتمسكون بالخط العام للحزب و يحترقون من أجل الفكرة و المبدأ ، ويسقون بعرقهم مشاتل الأمل ، همهم الوحيد هو النهوض بالحزب و بنائه تنظيميا و سياسيا لخدمة الوطن و الأمة ، تشهد على ذلك  أحياء العاصمة ،( حملات التنظيف ، أقسام التعليم المجاني، محو الأمية ، التبرع بالدم، التضامن الاجتماعي ) كما يشهد على ذلك الإخوة في جبهة العمل القومي الإسلامي و الإخوة في المعاهدة.

 

لقد بدأت الأزمة داخل حزب الصواب تتفاقم منذ 2011 بسبب تصرفات السيد رئيس الحزب وبعض أعضاء المكتب السياسي مما أثر بشكل كبير على تماسك الحزب و نتائجه خلال الانتخابات الأخيرة و منذ هذا التاريخ و نحن نتمسك بضبط النفس و نرفض تسريب الازمة او تصديرها للأخرين ، و نسعى إلى معالجتها بشتى الوسائل إلى أن وصلنا إلى طريق مسدود بسبب :

 

1-    رفض السيد رئيس الحزب للتشاور مع المجلس المركزي و مكاتب الاقسام و القيادة السياسية و الاطر المتقدمة في الحزب حول معايير الترشح للاستحقاقات البلدية و النيابية 2013

 

2-    إصرار السيد الرئيس على الترشح على رأس اللائحة الوطنية دون الرجوع لهيئات الحزب و حرمان اللائحتين الوطنية للنساء و اللائحة الجهوية لنواكشوط من و سائل الحملة مطلقا  لاعتراضه شخصيا على رأسي هاتين اللائحتين ، برغم انهما مناضلان شريفان وكفؤان كما برهنت على ذلك نتائجهما المشرفة في الانتخابات برغم هذا الحرمان من المساعدات الحزبية دون وجه حق ، وغير المسبوق في تاريخ العمل السياسي و الحزبي .

 

3-    تمنع الرئيس عن التواصل مع المناضلين خلال الحملة وهو ما يبرهن عليه عدم إقامة أي مهرجان طيلة الحملة الانتخابية ، مفضلا خوض حملته الشخصية بأسلوبه الخاص.  

 

4-    عدم قبول تقييم الانتخابات من طرف المجلس المركزي و المرشحين باسم الحزب و اطره في الداخل  بسبب اصرار الرئيس على منع هذا التقييم .

 

5-    عدم تنفيذ قرارات المجلس المركزي المنعقد في 29-05-2014 و القاضية بالدعوة  لمؤتمر استثنائي في نهاية أغسطس الجاري ، واعتبار القيادة قيادة تصريف اعمال حتى انعقاد المؤتمر. وقد تجلى هذا الانتهاك لقرارات المجلس من خلال فرض حملة تجديد للأقسام لتصفية قيادات الأقسام الحالية و هذا ما يتنافى مع النظام الداخلي للحزب ،الذي ينص على أن مناديب هذا المؤتمر ينحصرون في أعضاء المجلس المركزي و قيادات مكاتب الأقسام و منتخبي الحزب .

 

6-    رفض نشر و توزيع أعمال المجلس المركزي الأخير و الذي ألتزم رئيس الحزب خطيا بسم القيادة بتنفيذ قراراته في وقتها ، تمهيدا لإنتهاكها والدوس على برلمان الحزب، وهو أعلى هيئة فيه .

 

7-    تشكيل لجنة لتصفية البنية التنظيمية للحزب و إبدالها بعناصر موالية مكتتبة من خارج الحزب (مع اننا ننصح  الوافدين الجدد ان يتعظوا من هذه التصرفات في حق مناضلين صادقين عملوا  لعقد من الزمن على خدمة الحزب، بعرق الجبين، و  تلميع الرئيس و التعريف به ) .

 

8-    ولقد كانت القطرة التي أفاضت الكأس تدخل رئيس الحزب لدى الادارة المحلية لمنع مهرجان شعبي - كان من المقرر أن تنظمه المنسقية الجهوية لنواكشوط الجمعة 08/08/2014 تحت شعار " مهرجان الصمود لدعم فلسطين و العراق " -  بحجة عدم علمه و الحقيقة ان السبب في ذلك هو تناغم السيد الرئيس مع الاعلام الغربي و التماهي مع المحور الصفوي في لبنان "حزب الله" ، نظام الأسد ، البويهيون الجدد في إيران الذين يعتبرون المقاومة و الثورة في العراق إرهابا .

 

هذه نقاط من بين أخرى كثيرة تمنعنا الأخلاق و القيم و المبادئ و التجربة المشتركة خلال عقد من الزمن عن ذكرها و الافصاح عنها و لأننا نحترم أنفسنا و جماهيرنا و الرأي العام ، و انطلاقا من الاخلاقيات و الأدبيات التي تمليها القيم الفاضلة و تتنافى مع الصدام و النيل من بعضنا فإننا بكل أسف نقرر الانسحاب و الإستقالة من حزب الصواب ، ونخول قيادات  المنسقية الجهوية  لنواكشوط سابقا صلاحية التشاور و التنسيق  لتقرير ما يناسب المنسحبين  ، مع امكانية توسيعه ليشمل شخصيات اخرى .

 

 و الله الموفق و المستعان

انواكشوط بتاريخ : 10/08/2014

 

الموقعون :

 

 

أعضاء المجلس المركزي:

 

1-     سيدأحمد ولد الكوري : نائب رئيس المجلس المركزي

2-    ابوبكر ولد شماد : أمين عام قسم عرفات و مرشح الحزب لبلدية عرفات

3-    الشيخ ولد احبيبنا :مرشح الحزب للائحة الجهوية لنواكشوط نائب أمين عام قسم عرفات

4-    سيدي عبد الله ولد محمد محمود ولد حرمه أمين عام قسم تفرغ مرشح الحزب لبلدية الطينطان

5-    محمد ولد بانمو مسؤول ومرشح الحزب في بلدية السدود

6-    السالك ولد عبد البركة أمين عام قسم تيارت

7-    سيدي ولد أبراز : أمين عام قسم دار النعيم و مرشح الحزب لبلدية دار النعيم

8-    أباي ولد سيدي ولد الطلبة  أمين عام قسم توجنين

9-    الحسن ولد محمد : أمين عام قسم الميناء

10-                      عباس ولد المخطار امين عام قسم كيفة

11-                      سيدي محمد ولد اوداعة امين عام قسم نواذيبو

12-                      الراجل حميدي عضو قيادة قسم نواذيبو

13-                      سيدي محمد ولد التار عضو قيادة قسم نواذيبو

14-                      سليمان ولد ختار الامين العام لقسم عين فربة مع  أعضاء مكتب قسم عين فربة

15-                      محمد ولد أعلي :أمين عام قسم كيهيدي

16-                      محمد لمين ولد يربة عضو قيادة قسم كيهيدي

17-                      ابحيدة ولد الشيخ التراد : مسؤول منطقة الرياض ومرشح الحزب لبلدية الرياض

18-                      سيدأحمد ولد محمد شوقي: نائب المسؤول الوطني للشباب  و مسؤول شباب قسم توجنين

19-                      العالية منت الشين مسؤولة النساء في قسم توجنين

20-                      الجيش ولد محمادو مسؤول التنظيم في قسم عرفات

21-                      امبت منت عبد القادر مسؤولة الشؤون الاجتماعية في قسم توجنين

22-                      النني منت النعمة مسؤولة العمليات الانتخابية في قسم توجنين

23-                      كوكة منت بيات مسؤولة النساء في قسم عرفات

24-                      خدجة من محمد الحاج مسؤولة المالية في قسم عرفات

25-                      عبد الله ولد الدو مسؤول الدعاية و الاتصال في قسم عرفات

26-                      فاطمة منت عبد القادر عضو قيادة قسم الميناء

27-                      الشيخ ولد يونس عضو قيادة قسم دار النعيم مسؤول المالية

28-                      محمد ولد حمني عضو قيادة قسم تيارت

29-                      محمد ولد كاي عضو قيادة تيارت

30-                      فاطمة منت أياه عضو قسم تفرغ زينة

31-                      عبدو ولد الشيخ أحمد

32-                      زينب منت أحمد لمشيب عضو مكتب النساء المركزي

33-                      مانة منت زيدان عضو مكتب النساء المركزي

34-                      ميمونة منت سيدي عضو مكتب النساء المركزي

35-                      تتو منت المصطفى عضو مكتب النساء المركزي

36-                      السلطانة منت لهويدي عضو مكتب النساء المركزي

37-                      السالكة منت محمد عضو مكتب النساء المركزي

38-                      وده ولد اسنيكل عميد المناضلين و عضو قيادة قسم الميناء

39-                      أمنة منت باباه عضو مكتب النساء المركزي

40-                      الذهبي ولد مولاي الزين عضو مكتب قسم تيارت

41-                      بنه منت سيدي عضو مكتب النساء قسم عرفات

42-                      حواء منت الزبير عضو مكتب النساء قسم عرفات

43-                      اسلم ولد حدمين

44-                      محمد الامين ولد بولمساك

 

الأقسام :

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة سيلبابي:

45-                      الخو ولد سيدنا عالي مسؤول الحزب في سيلبابي و مرشح النيابيات مع أعضاء لجانه

 

 

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة  عرفات :

 

46-                      محمد ولد سيدأحمد : مسؤول العمليات الانتخابية

47-                      فاطمة منت عبد الجبار

48-                      العالية محمد محمود

49-                      أحمد محمد فال

50-                      شيخنا محمد عالي

51-                      آمنة منت حمادي

52-                      كافي ولد ابراهيم

53-                      فطمة منت سيدي احمد سالم

54-                      فاطمة منت لحبوس

55-                      أمنة منت محمدا

56-                      ميمونة منت بيات

57-                      امروم مننت حمود

58-                      الجمعة علي

59-                      هابي علي

60-                      حليمة منت الداه

61-                      بركة أيماني

62-                      منت وهب منت ياتما

63-                      الزهرة منت الشيباني

64-                      حبيب الله ولد أحبيبنا

65-                      وردة منت السيدي

66-                      سلم الطاري

67-                      خيرة الطاري

68-                      كاكة صمب

69-                      الناهي محمد المامي

70-                      لالة فالة الشيخ

71-                      افال محمد عالي

72-                      تسلم خطري

73-                      هند عبد الرحمن

74-                      مريم فيه البركة

75-                      أمباركة المامي

76-                      ساجدة أحمدو

77-                      مريم الطاري

78-                      الطاهرة عبد الرحمن

79-                      الهيبة صدافة

80-                       حبيب الله بيلال

81-                      منه الطالب

82-                      عيشة محمد هدي

83-                      أحمد فال يحي

84-                      عالي محمد

85-                      أحمد ولد اليخ

86-                      محفوظ علي

87-                      عبد الله المصطفى

88-                      محمد حمود

89-                      عثمان أفال

90-                      تتاه يرك

91-                      أباه بلال

92-                      سلمى ادم

93-                      مريم بونعامة

94-                      الشريف أحمد عبد الله

95-                      محمد ولد بلال

96-                      ازعورة عبد القادر

97-                      امنا حواء بو اسحاب

98-                      جد أحمد

99-                      جاني محمد

100-                 أعلي سالم عمار

101-                 توت أحمد حيب الله

102-                 انينة محمد محود

103-                 سلمه كجمول

104-                 مريم عبد الله

105-                 محسون امبارك

106-                 جوت وجاه

107-                 سلمى محمد يسلم

108-                 الطالب اعمر محمياي

109-                 حم ولد الحسين رئيس الفرع 3

110-                 الزينة بنت عبد الله مسؤولة النساء الفرع 3

111-                 محمد الشيخ ولد محمود مسؤول الدعاية الفرع 2

112-                 الطالب أعمر ولد أحمد جودة الفرع 2

113-                 فاطم السالمة بنت حيده الفرع 2

114-                 المصطفى أحمد سالم الفرع 2

115-                 الحسن ولد الحسين الفرع 3

116-                 عزة ابايه الفرع 2

117-                 أحمد ولد سولة

118-                 فاطمة بنت افاه

119-                 أم النصر ويس

120-                 أم شويمة أعل سالم

121-                 الشيخ بوشحيمة

122-                 امنة بنت اعل سالم

123-                 محمد الشيخ سركة

124-                 فاطمة افاه

125-                 المختار ولد محمد

126-                 خيسارة سيدي فال

127-                 اسلم محمد الناه

128-                 الزحاف احمد

129-                 ابهاه حسين

130-                 سيدي ولد بلخير

131-                 مينا ألويمين

132-                 عالى اباه

133-                 آسية أحمد

134-                 فاطمة اماه

135-                 محمد محمود ولد باب

136-                 محمد ولد آب

137-                 خالد أعمر

138-                 يكبر أعليه

139-                 الشيخ ولد محمد

140-                 المختار ولد الشيخ

141-                 عبد الكريم صمبه

142-                 اسلم ولد محمد فال

143-                 أم تبيبيب بنت اعل

144-                 محمد ولد عبدو

145-                 سيدنا ولد آب

 

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة  دار النعيم :

 

146-      زين العابدين ولد محمد أحمد عضو قيادة القسم مسؤول التنظيم

147-                 سيدي محمد ولد يعقوب عضو قيادة القسم مسؤول الشباب

148-      محمد الأمين ولد أمحيميد عضو قيادة القسم مسؤول الثقافة و الاعلام

149-      أدوم ولد أمبارك رئيس الفرع رقم 3

150-      عبد الله ولد سيد أم رئيس الفرع رقم 2

151-      النعمة ولد الشيخ الحضرامي

152-      محمد فاضل ولد سيدأحمد

153-      الشيخ سيدأحمد ولد الحضرامي

154-      عبد الرحمن ولد أعل فاطمة منت براص

155-      محمد ولد سيدي

156-      إدوم ولد امبارك

157-      مريم منت حسين

158-      الحاجة منت المخطار السالم

159-      حمود ولد عبد العزيز

160-      لميمة منت زين العابدين

161-      الزهرة منت محفوظ

162-      النعمة منت العساوي

163-      محمد لمين ولد محمد

164-      فاطمة منت محمد السالك

165-      ألمين ولد محمد

166-      تسلم منت العيساوي

167-      محمد يحي ولد محمد سالم

168-      النانة منت بخير

169-      زينب منت المصطفى

170-       أخباره منت الهادي

171-      مريم منت لمرابط

172-      الداه ولد شقران

173-      دومان ولد اسليمان

174-      اليم منت الزين

175-      أزوين منت صيبوط

176-      باباه ولد محمد صالح

177-      ديم منت سالم

178-      أم الفضل منت اميليد

179-      خدجة السالكة منت سالم

180-      مريم منت خالد

181-      حسنة منت محمد الامين

182-      ام الفضلي منت يعقوب

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة  توجنين :

 

183-      نافع ولد سالم :مسؤول الثقافة عضو قيادة قسم توجنين

184-      ادوم ولد اسليمان

185-      أحمدو ولد أحمد طالب

186-      السالك ولد احمد

187-      يحي ولد فراح

188-      عيشة لال سيدأحمد

189-      محمد لمين أمحمد

190-      كمبة منت الشين

191-      سيدي محمد محفوظ

192-      يحظيه المختار

193-      بمب ولد سيد أحمد

194-      افات منت محمد لمين

195-      محمد محمود ولد محمد سيدينا

196-      جداه منت ادوم

197-      السالمة منت سيد أحمد

198-      دحمان مولاي ادريس

199-      فاطمة منت الحاج

200-      محمد يحي  محمد

201-      زينب منت لمربط

202-      ألين ولد الناجي

203-      امال منت الحافظ

204-      نفيسة سيدات

205-      سيدي محمد محفوظ

206-      هيبتن الشيباني

207-      اعل ولد اسلم

208-      محمد الامين ولد محمد سالم

209-      الهادي ولد الوالد

210-      فايزة محمد

211-      عيشة لال منت سيدي

212-      لالة منت جدين

213-      هند منت محمد الامين

214-      ام كلثوم منت محمد عبد الله

215-      دخ منت سيد أحمد

216-      سنى منت سيدي

217-      صفية منت لبات

218-      محمد  ولد أج

219-      أمنيحة منت الناني

220-      محمدو يحي ولد احمد

221-      النني منت سيد أحمد

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة تفرغ زينة :

 

222-      ام الخيري منت الداه

223-      آمنة منت محمد محمود

224-      أم الخيرات منت محمد عبد الله ولد خطاري

225-      شيخنة ولد محمد محمود ولد لهويدي

226-      محمد ولد أعل ولد لهويدي

227-      محمد ولد أعل ولد دمب

228-      ابراهيم ولد الداه ولد محمد عبد الله

229-      زينب منت محمد محمود

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الرياض :

 

230-      عيشة بنت بلخير

231-      عائشة منت الف

232-      النجات منت الشيخ التراد

233-      لمينة بنت حدمين

234-      تمنه بنت حدمين

235-      عيش لال بنت محمد سالم

236-      الزهرة بنت محمد

237-      هند من محمد

238-      السالك ولد باباه

239-      فاطمة بنت محمد

240-      انوه منت باباه

241-      محمد ولد امبارك

242-      فاطمة با

243-      طالبه بن بورو

244-      ام كلثوم بنت بدرو

245-      تربة منت المين

246-      فاطمة منت محمد لمبارك

247-    محمد ولد  مسعود

 

 

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة  تيارت :

 

248-      مولاي عبد الرحمن مولاي الزين :مسؤول العمليات الانتخابية في قيادة القسم

249-      السالمة منت محمد

250-      تسلم منت امبارك

251-      مامه منت محمد

252-      منت وهب منت لكار

253-      امنة منت ابراهيم السالم

254-      فاطمة منت أحمدو

255-      أعل بن أبراهيم السالم

256-      مريم منت محمدو

257-      يم بنت سيدينا

258-      الشيخ بن سيدينا

259-      امباركة منت سيدن

260-      زينب بنت المدية

261-      ام المؤمنين بنت احمد سالم

262-      جليت بنت عبد الرحمن

263-      حاجة بنت ابراهيم

264-      مريم منت محمد

265-      السالكة منت محمد

266-      محمدن بن محمد

267-      فاطمة بنت العتيق

268-      مريم منت العتيق

269-      لمرابط بن محمدن

270-      زينب بنت الهادي

271-      ميم منت لزغم

272-      امانة منت جعفر

273-      مريم منت بادي

274-      الزهرة منت القاضي

275-      احمد يوسف اعلي اليخ سيداحمد

276-      مريم محمد محمود

277-      شيخنة يب

278-      سيدي محمد

279-      محمد عالي اسلم

280-      ناصر حمود

281-      الصبار فكناش

282-      اميجن الحسين

283-      اعل الشيخ سيداحمد

 

 

اعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة  الميناء:

 

284-                 عالي وده مرشح  الحزب لبلدية الميناء

285-                 عبد الفتاح ولد أمبارك

286-                 سيدي محمد ولد العالم

287-                 مريم عبد الفتاح

288-                 فاطمة محمد

289-                 جداه محمد الامين

290-                 لغنية محمد الامين

291-                 جبريل خالد

292-                 منوه ابراهيم

293-                 السالم وده

294-                 محمد أحمد

295-                 محمد وده

296-                 فاطمة محمد الأمين

297-                 محمد ولد يب

298-                 فاطمة منت محمد زلد لعبيد

299-                 حاجة منت السالك

300-                 انوينة منت سيدي

301-                  

      أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة انواذيب:

302-                 محمد المختار ولد أحمد دابر

303-                 الشيخ ولد عثمان

304-                 بوبكر ولد عينينا

305-                 آمنة بنت الطالب

306-                 ميمونة بنت السالم

307-                 الخليفة محمد

308-                 دودو علي

309-                 الشيخ باي ولد الراظي 

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيفه :

 

310-                 سيدأحمد ولد أحمد عضو قيادة قسم كيفة

311-                 أحمد ولد محمد الحاج مرشح الزب لنيابيان كيفة

312-                 محمد ولد الشيخ عضو قيادة قسم كيفة

313-                 شغالي ولد الناجي

314-                 خدي المختار

315-                 سالم محمد امبارك

316-                 امباركة بيبه

317-                 عائشه ميسرة

318-                 محفوظ ولد المختار

319-                 الطالب ولد يحي

320-                 فات منت يحي

321-                 محمد عالي خليهن

 

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة كيهيدي:

322-                 عبد الباقى حي

323-                 الدد حم

324-                 ببه بنت مالك

325-                 أحمد ولد محمد

326-                 زينب منت حمدان

327-                 محمد ولد خملاش

328-                 الحضرامي ولد دمب

329-                 المعروف ولد الحضرامي

330-                 عيشة منت حمدان

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة الطينطان:

331-                 سيد المختار ولد أحبيب :الأمين العام للقسم

332-                 مريم منت محمد محمود عضو قيادة القسم

333-                 احمد ولد دمب

334-                 احمد طالب ولد دمب

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية لحرش):

335-                 هارون ولد امحيميد : منسق  ومرشح بلدية لحرش

336-                 لمام ولد بلال : عضو مكتب لجنة

337-                 الداده منت عالي : مسؤلة النساء

338-                 هاشم ولد الكوري عضو المكتب

339-                 فاطمة منت بلال

340-                 كلل منت مريم

341-                 ابراهيم ولد محمد محمود

342-                 عائشة منت الكوري

343-                 خيت منت أحويت

344-                 عيشت منت صدفي

 

أعضاء مكاتب الشباب و النساء و الفروع و اطر مقاطعة أمبود (بلدية فم لكليت):

 

345-                 القاضي ولد محمود رئيس لجنة فم لكليت

346-                 حليمة منت يور مسؤولة النساء

347-                 كلاي ولد تسلم مسؤول التنظيم

348-                 عيشة منت عبد

349-                 الطاهرة منت سيدي

350-                 ام الخيري منت هاشم

351-                 حسني منت ابلال

352-                 امنة منت ابلال

353-                 فاطمة منت عبدي

354-                 فاطمة منت هاشم

355-                 بوب منت الكوري

356-                 عيش لال منت ابلال

357-                 مام منت بركة

358-                 سيد أحمد ولد إميجن

 

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز