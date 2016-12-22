نتائج تعداد السكان والمساكن 2013

تاريخ الإضافة: السبت, 09 آب/أغسطس 2014 13:47

الجمهورية الإسلامية الموريتانية

وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية

بيان مقدم لمجلس الوزراء حول النتائج النهائية للتعداد الرابع العام للسكان والمساكن

لقد نفذت بلادنا تعدادها العام الرابع للسكان والمساكن في الفترة ما بين 25 مارس و08 ابريل 2013، تمت هذه العملية التي تعتبر أكبر عمليات جمع البيانات، والتي تشمل جميع سكان موريتانيا سواء كانوا مواطنين أو أجانب أو لاجئين، بتنسيق من اللجنة الوطنية للتعداد التي يرأسها معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية وبتنفيذ من المكتب المركزي للتعداد المنبثق عن المكتب الوطني للإحصاء واللجان الجهوية للتعداد برئاسة الوالي في كل ولاية.

وقد تم عرض بيان في مجلس الوزراء بتاريخ 13 يونيو 2013،يسلط الضوء على الآليات التي اعتمدت وهيئات الاشراف وكذلك النتائج الأولية المتحصل عليها من خلال فرز محاضر اللجان الجهوية للتعداد.

يهدف هذا البيان إلى عرض النتائج النهائية الأولية بعد معالجة وتنقيح بيانات هذا التعداد العام الرابع للسكان والمساكن وهو بذلك يعطي إشارة البدء لعرض ونشر مختلف الاصدارات المتمخضة عنه.

تجدر الإشارة إلى إنجاز هذه العملية جاء بعد استكمال القيام بعدة أنشطة فنية ولوجستية نذكر منها على وجه الخصوص: (أ) الأنشطة التحضيرية التي تمثلت في: وضع الإطار المؤسسي وإعداد الوثائق الفنية ودعم القدرات الفنية لأطر المكتب الوطني للإحصاء واقتناء التجهيزات الضرورية وإعداد الخرائط والحصول على التمويلات،..الخ، (ب) عد السكان المسكان المستقرين، (ج) تنفيذ المسح البعدي (الذي يهدف إلى قياس مدى شمولية العد ودقة البيانات)، (د) عد سكان البدو، (هـ) أرشفة وحفظ الاستمارات (و) مراجعة محتوى الاستمارة وعلية الترميز، (ز) عملية الإدخال الآلي للبيانات، (ح) عملية تصفية وتنقيح البيانات.

مكن تحليل هذه النتائج النهائية الأولية من إبرازهم النقاط التالية:

وصل سكان موريتانيا حسب التعداد العام للسكان والمساكن 2013 إلى 3.537.368 مقيما، من بينهم 1.743.074 ذكور (أي 49.3%) و 1.794.294 إناث (50.7%)، في حين كان عدد السكان لا يتجاوز 2.508.159 مقيما سنة 2000، كما وصل إجمالي عدد الأسر العادية إلى 574.872 أسرة، وبلغ متوسط حجم الأسرة 6.2 شخصا على المستوى الوطني.

عرف حجم سكان ولايات الوطن تغيرا نسبيا طفيفا؛ حيث أصبحت مدينة نواكشوط تمثل وحدها حوالي 27% من إجمالي سكان البلاد حسب نتائج تعداد 2013، في حين لم تكن هذه النسبة تتجاوز 22% سنة 2000، تليها ولاية الحوض الشرقي بنسبة (12.2% مقابل 11.23% لسنة 2000) وتجدر الإشارة إلى أن الزيادة في حجم سكان الحوض الشرقي تعود من بين أمور أخرى إلى وجود أكثر من 47000 لاجئ مالي تم عدهم في مخيم امبرة الواقع في مقاطعة باسكنو.

يمتاز المجتمع الموريتاني بأنه مجتمع شاب؛ حيث يمثل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة نسبة 44% من مجموع السكان (45.5% من الذكور مقابل 43% من الإناث)، كما أن نصف سكان البلد تقل أعمارهم عن 20 سنة.

عرف معدل النمو السنوي المتوسط للسكان ارتفاعا وصل إلى حد 2.77% بين عامي 2000 و2013،يمكن تصنيف الولايات حسب معدل النمو بين التعدادين إلى ثلاث مجموعات:

ولايات ذات معدل نمو مرتفع هي: انواكشوط (4.36%) وإينشيري (4.35) وانواذيبو (3.57%) والحوض الشرقي (3.43%) وكيدي ماغا (3.28%)

ولايات ذات معدل نمو متوسط وهي الحوض الغربي (2.63%) وكوركل (2.62%) ولعصابة (2.39%).

ولايات ذات معدل نمو منخفض: تكانت (0.44%) واترارزة (0.14%) فيما شهدت ولاية آدرار تراجعا في عدد السكان (- 0.84%).

بلغ عدد سكان الوسط البدوي في تعداد 2013: 66328 شخصا مقابل 128392 شخصا حسب تعداد 2000 مسجلا بذلك انخفاضا قويا وصلت نسبته (-5.3%) سنويا خلال فترة مابين التعدادين، ويمكن تفسير ذلك بالتغير الحاصل في النمط المعيشي للسكان وما صاحبه من نزوح واستقرار في مناطق ريفية أو مراكز حضرية.

تم تعريف الوسط الحضري إبان التعداد العام للسكان والمسكان لسنة 2013 بأنه كافة التجمعات السكنية التي يقطنها 5000 ساكن فما فوق إضافة لعواصم المقاطعات، وبناء عليه فإن المعدل الإجمالي للتحضر وصل إلى 48.3% حيث بلغ سكان الحضر 1.710.103 ساكن مع وجود تباين واضح بين الولايات.

تضم مدينة نواكشوط لوحدها أكثر من نصف السكان الحضر (56%)، وباستثناء مدينة انواكشوط التي تعد بأكملها مركزا حضريا، فإن معدل التحضر يسجل أعلى مستوى له في داخلت انواذيبو (95.5%)، وأدنى مستوى له في الحوض الغربي (15.4%).

تجدر الإشارة إلى أنه إضافة لهذه المرحلة من تحليل البيانات، لاتزال هناك عدة مراحل مبرمجة: (أ) نشر قائمة الأماكن المسكونة، (ب) تحليل النتائج من طرف فريق من المتخصصين، إذ سيكون التعداد العام للسكان والمسكان في موريتانيا لأول مرة موضوعا لما يربو على عشرين دراسة متخصصة يعدها محللون متخصصون والمطويات والأقراص المدمجة وأطلس ديمغرافي..الخ

ونظرا لكل ما أنجز سابقا وما تمت برمجته من أنشطة لاحقة متعلقة بالتعداد، يطلب من المجلس أخذ العلم بالنتائج النهائية الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن 2013.

د. سيدي ولد التاه

الجدول: تطور عدد سكان موريتانيا حسب الولاية