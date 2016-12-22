نص خطاب ولد عبد العزيز بمناسبة عيد الفطر

تاريخ الإضافة: الأحد, 27 تموز/يوليو 2014 23:04

الأخبار(نواكشوط) وجه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز كلمة بمناسبة عيد الفطر المبارك، قدم فيها التهاني لكل أفراد الشعب، مضيفا أنه يتوجه الشكر الخالص إلى كل من ساهم في إحياء شهر الرحمة من علماء وأطباء وإعلاميين.

وهذا نص الخطاب: "بسم الله الرحمن الرحيم



والصلاة والسلام على نبيه الكريم



قال صلى الله عليه وسلم : (من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه).





أيها الموريتانيون



أيتها الموريتانيات





هانحن نودع هذا الشهر الكريم، شهر رمضان المبارك بعد أن وفقنا الله لصيامه وقيامه، فغفرت بذلك ذنوبنا إن شاء الله، ورفعت درجاتنا.



وبهذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر المبارك أتقدم بالتهاني الحارة إلى كل أفراد شعبنا العزيز كما أتوجه بالشكر الخالص إلى كل من ساهم في إحياء شهر الرحمة من علماء وأطباء وإعلاميين.





أيها الموريتانيون



أيتها الموريتانيات





لقد من الله علينا بأن وفقنا إلى تحقيق المزيد من الأمن والاستقرار لبلادنا والحفاظ على السكينة وعلى السلم الاجتماعي، وهي نعم تفتقدها شعوب أخرى ولا يمكن تصور تنمية بدونها.



أيها الموريتانيون



أيتها الموريتانيات



نسأل الله العلي القدير أن يجمع شمل أمتنا على القيم الإسلامية الأصيلة، من تسامح وتكافل ومحبة وتراحم ومواساة للفقراء و صلة للرحم، وأن يوفقنا لأداء واجباتنا الوطنية على أكمل وجه، وأن يعيد علينا هذا الشهر العظيم وعلى الأمة العربية والإسلامية والناس أجمعين بالخير واليمن والبركات.



والسلام على عليكم ورحمة الله وبركاته".