توضيح من موزع سامسونغ في موريتانيا

تاريخ الإضافة: الأحد, 02 شباط/فبراير 2014 02:11

سيدي ولد سيدي (BLEUE) موزع سامسونغ في موريتانيابسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ)

الآية 6 سورة الحجرات.

تابعنا ببالغ الأسى استغلال نصرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأغراض تجارية كما حدث ضد موزعي شركة "سامسونغ" في موريتانيا من طرف جماعة أثناء تظاهرة نظمت لنصرته صلى الله عليه وسلم في ساحة ابن عباس بانواكشوط مساء الجمعة الموافق 31 يناير 2014.

لذا نود توضيح بعض الأمور ذات الصلة بهذا التجمع:

1. إن محبتنا ونصرتنا للرسول عليه الصلاة والسلام الذي أرسى دعائم هذا الدين على العدل والإحسان وحفظ المال وأعراض المسلمين فوق كل الاعتبارات.

2. توجد ثلاث ممثليات لشركة سامسونغ في موريتانيا يمتلكها رجال أعمال مختلفون توظف كل منها أفرادا يعيلون أسرا مسلمة وللتوضيح فاثنتان من هذه الممثليات لا علاقة لها بالمحامي المتعهد بالدفاع عن مجرم سب الرسول عليه الصلاة والسلام.

3. ندعو الجهات المحرضة إلى سحب دعايتها المغرضة والكف عن التلاعب بمشاعر المسلمين ونتمسك بحقنا في مقاضاة كل الجهات التي تحرض ─ لحاجة في نفس يعقوب ─ ضد شركائنا واستثماراتنا ومصالحنا.

4. ندعو الجميع إلى التشبث الفعلي بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف والابتعاد عن تصفية الحسابات والعنف.

والله الموفق

سيدي ولد سيدي

BLEUE

موزع سامسونغ في موريتانيا