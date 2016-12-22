انطلاق مهرجان الصحراء والمحيط في بنشاب

تاريخ الإضافة: السبت, 19 تشرين2/نوفمبر 2016 13:14

الأخبار (نواكشوط) انطلقت الليلة البارحة بمدينة بنشاب الجديدة النسخة الثالثة من مهرجان الصحراء والمحيط المنظم تحت شعار "من أجل وحدة وطنية قوية" بإشراف وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الامين ولد الشيخ.

وبين الوزير في كلمة بالمناسبة أهمية التراث الثقافي والعلمي للمنطقة، فيما أوضحت مديرة المهرجان آمنة بنت عبد العزيز أن الهدف من تنظيم هذا المهرجان هو خلق ديناميكية ثقافية واقتصادية تنسجم مع التوجه العام الرامي إلى إنشاء مدينة بنشاب الجديدة بفضل جهود الدولة والأطر ورجال الأعمال.

واستعرض عمدة بلدية بنشاب د امربيه ولد عبد العزيز مفهوم التنمية وارتباطها باستراتيجيات النمو والتقدم مبرزا الدور المحوري للثقافة التي تدفع بالأمم والشعوب إلى التنمية، مبينا مكانة المنطقة العلمية ودورها التاريخي في المقاومة.

وأعلن خلال الحفل عن تشجيع لمدينة بنشاب الجديدة يتمثل في تخفيض شركة إسكان لسعر المتر المربع الواحد من 300 إلى 80 أوقية.