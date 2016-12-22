مجلس الوزراء يعين أعضاء أربع مجالس إدارة (البيان)

تاريخ الإضافة: الخميس, 17 آذار/مارس 2016 16:45

مجلس الوزراء خلال اجتماع سابق له (وما)الأخبار (انواكشوط) – صادق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 17 – 03 – 2016 على مراسيم تعيين أعضاء أربع مجالس إدارية لمؤسسات المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية، وإدارة المركز الوطني لنقل الدم، والشركة الوطنية للحفر والآبار، والمركز الوطني للخدمات الجامعية.

وهذا نص بيان مجلس الوزراء:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 17 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.



وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2011-059 بتاريخ 14 فبراير 2011 القاضي بإنشاء الصندوق الجهوي للتنمية والمحدد لإجراءات تطبيقه .

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى تعديل معايير توزيع مخصصات الصندوق الجهوي للتنمية وذلك لتحسين جودة الخدمات الأساسية عبر صيانة وتأهيل التجهيزات وتعزيز قدرات البلديات في مجال التسيير باكتتاب الأطر الذين تحتاج لهم.



ولهذا الغرض، يقترح مشروع المرسوم تخصيص 60% من اعتمادات الصندوق للتسيير و40% لعمليات صيانة وتأهيل التجهيزات.



مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على اتفاقية التأسيس بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة الموريتانية ترمينال اوبراتور (م – ت - أو).

يهدف مشروع المرسوم الحالي إلى المصادقة على اتفاقية التأسيس المبرمة بتاريخ: 24 فبراير 2016 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية من جهة، والشركة الموريتانية للفاعلين في مجال الخدمات اللوجستية المعروفة اختصارا بـ(م ت أو) من جهة أخرى.



وطبقا لهذه الاتفاقية، ستقوم الشركة المذكورة بإنجاز مشروع أقطاب صناعية ولوجستية في انواكشوط بكلفة إجمالية مبدئية تبلغ مليارين وخمسمائة وستين مليون أوقية. ويندرج هذا المشروع في إطار جهود ترقية القطاع الخاص ويتوقع أن يؤدي إلى خلق 250 فرصة عمل منها 50 فرصة عمل دائمة.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الموريتاني للبحوث الجيولوجية (م.م.ب.ج).

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة المركز الوطني لنقل الدم.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار.

مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للخدمات الجامعية.

وقدم الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية بيانا يتعلق بتعبئة الموارد اللازمة لبناء ميناء المياه العميقة في انواذيبو.



يهدف هذا البيان إلى الإحاطة بمراحل ما بعد دراسة المردودية التجارية والجدوى الأولية لميناء المياه العميقة في انواذيبو وعناصر مسار تعبئة الموارد المالية الضرورية لإنجاز هذا المشروع الحيوي.



ويقترح البيان وضع خارطة طريق تعكس التزام السلطات العمومية ببذل كل الجهود اللازمة للاسراع بإنجاز هذه البنية الأساسية الإستراتيجية التي ستساهم في ترسيخ المكانة المستقبلية لمدينة انواذيبو كقطب متعدد التخصصات في مجال خدمات الموانئ في شبه المنطقة.



وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.



وقدم وزير البيئة والتنمية المستديمة بيانا يتعلق باعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في الترارزة.

يقترح هذا البيان اعتماد مخطط السور الأخضر الكبير في بلادنا على مستوى منطقة نموذجية هي ولاية الترارزة وذلك طبقا لتوصيات الدراسة المعدة لهذا الغرض.



وعلى هذا الأساس، بلغ طول مخطط السور الأخضر في الترارزة 270 كلم بعرض 20كلم وهو يمر بمقاطعات كرمسين وروصو والمذرذرة والركيز وبوتلميت. كما يعبر بلديات كرمسين وامبلل وروصو والخط والمذرذرة والتاكيلالت وبرينه والركيز وبوطلحاية وانتيشط وآجوير.