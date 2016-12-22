البيان الصادر عن اجتماع الحكومة

تاريخ الإضافة: الخميس, 03 آذار/مارس 2016 18:03

الأخبار (نواكشوط) صادق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الخميس على عدد من مشاريع القوانين بينها مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات الاستعبادية ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد.

وجاء في نص البيان:"اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 03 مارس 2016 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.

وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين:

- مشروع قانون إطار يتعلق بالعنف القائم على النوع.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى سن تشريع شامل يعزز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء.

ويشكل هذا التشريع المتكامل أساسا لرد شامل وفعال ضد هذه الممارسة الظلامية يشمل التهذيب والتحسيس وتعبئة المجموعات الأهلية من أجل القضاء على الأحكام المسبقة والعقليات المتحيزة ضد المرأة.

- مشروع قانون يتعلق بمكافحة الفساد.

يهدف مشروع القانون الحالي إلى إدخال أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمحاربة الفساد في ترسانتنا القانونية الوطنية.

ويأتي هذا المشروع لتأكيد إرادة السلطات العمومية المضي قدما في جهودها الرامية إلى استيفاء بلادنا جميع المعايير الدولية في مجال دولة القانون والحكم الرشيد.

كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

- مشروع مرسوم يكرس يوما وطنيا لمحاربة الممارسات الاستعبادية.

يأتي مشروع المرسوم الحالي تطبيقا لأحكام المادة الثانية من القانون رقم 2015-031 الصادر بتاريخ 10 سبتمبر 2015 الذي يجرم العبودية ويعاقب الممارسات الاستعبادية، وهي المادة التي تنص على إنشاء يوم وطني لمحاربة الممارسات الاستعبادية.

ويهدف مشروع المرسوم إلى تحديد تاريخ هذا اليوم الوطني وبيان إجراءا ت تنظيمه.

- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 1583 للبحث عن مواد المجموعة 5(الكوارتز) في منطقة أويد أيمو (ولايتي داخلت انواذيبو و إنشيري) لصالح شركة "آرفيجي سبسياليتي مين بريفيت المحدودة".

- مشروع مرسوم يقضي بتجديد الرخصة رقم 2043 للبحث عن مواد المجموعة 2( الذهب) في منطقة أترشرشت (ولايتي اترارزه و آدرار) لصالح شركة "تافولي مينيرال المحدودة

- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2301 للبحث عن مواد المجموعة)5) في منطقة إنال (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة "سيكيريتي المحدودة".

- مشروع مرسوم يقضي بمنح الرخصة رقم 2341 للبحث عن مواد المجموعة)5) شمال منطقة يلت لعرارمه (ولاية داخلت انواذيبو) لصالح شركة التجارة والصناعة الموريتانية المحدودة (ش.ت.ص.م).

- مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة الصحة بالنعمة.

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.