تقرير للشيخ عبد الله بن بيه مقدم لحزب الشعب 1976م

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:00

الأخبار (نواكشوط) ـ ضمن ملفها عن الذكرى الخامسة والخمسون لعيد الاستقلال الوطني تنشر وكالة أنباء الأخبار المستقلة تقريرا حصلت عليه أعده الشيخ عبد الله ولد بيه رئيس مجلس الرقابة والتوجيه بحزب الشعب سنة 1976م ويتحدث ولد بيه في التقرير عن ملاحظة بطء في سير الهيئات القضائية منذ تطبيق نظام الجماعية في سنة 1972 وهو ما أدى إلى انخفاض في جدواها حسب التقرير.

ويلاحظ المجلس أن عدد القضاة المتوفر لا يسمح بهذا الترف في حين أنشئت هيئات تشريعية ببعض عواصم الولايات ولم تزود بقضاة

كما يتحدث ولد بيه عن الأسباب التي أدت لعدم استقرار القضاة مؤكدا أن عدم الاستقرار هذا ناجم عن تواضع وسائل التسيير المتوفرة لدى المحاكم الموريتانية ،وسوء الظروف المادية للقضاة الذين لا يتمتعون بالاحترام المشروع الذي يصبون إليه .

ويوصي مجلس الرقابة والتوجيه الذي يرأسه ولد بيه المكتب السياسي بإيجاد الحلول الملائمة لهذا الوضع الذي حسب المجلس يهدد بحرمان القضاء من أطره الأكفاء في أمد قصير.