تراجع نسب المسجلين بمناطق موريتانية بناء على أول سجل انتخابي

تاريخ الإضافة: السبت, 28 تشرين2/نوفمبر 2015 00:01

الأخبار (نواكشوط) أظهرت للوائح الانتخابية لعام 1961 تراجع عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية مقارنة، بالسجل الانتخابي لهذه المقاطعات في آخر انتخابات تشهد موريتانيا.

 

فقد سجلت  مقاطعة شنقيط انخفاضا بلغ 6571 منذ سنة 1961 بـ 11511 مسجل  إلى  4940 سنة 2013  وشهدت مقاطعة افديرك هي الأخرى انخفاضا   بلغ 548 إذ بلغ مسجلوها سنة 1961، حوالي  4561  لينخفض إلى  4013 سنة 2013.

 

من جهة أخرى زاد عدد مسجلي بعض المقاطعات،  وكانت مقاطعة نواكشوط هي الأعلى إذ سجلت زيادة بأكثر من 190ألفا  منذ 1961 حيث بلغ مسجلوها آنذاك 8573 ووصل سنة 2013 إلى 200016 كما زاد عدد مسجلى مقاطعة  المجرية بولاية تكانت  بقرابة ثمانية آلاف ، من 11959 سنة 1961 إلى 19957 سنة 2013.

 

ويقدر عدد سكان موريتانيا بأزيد من ثلاثة ملايين نسمة يتركز ثلثهم بالعاصمة نواكشوط ، ويرجع البعض سبب الزيادة الملحوظة في سكان العاصمة إلى هجرة  بعض سكان  مدن الداخل نحو نواكشوط  خلال العقدين الماضيين.


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