تاريخ الإضافة: الأحد, 22 تشرين2/نوفمبر 2015 23:32

إعلان ألاك

نحن العمد المجتمعون في ألاك يوم الأحد 22-11-2015 ،

- إدراكا منا لجسامة مسؤولياتنا وضرورة الحفاظ على التماسك الاجتماعي وتوطيد اللحمة الوطنية باعتبارهما أساسا لأية تنمية

- متسلحين بتعاليم ديننا الحنيف وقوة الترسانة القانونية المعمول بها في الجمهورية الإسلامية الموريتانية

قررنا الانخراط في ديناميكية عملية مساهمة منا في القضاء على ظاهرة العبودية إن وجدت ومحاربة مخلفاتها.

عمدة شنقيط أثناء توقيع الإعلان

وبهذه المناسبة نوجه نداءا إلى كل زملائنا العمد والمنتخبين والحكومة وشركائنا في التنمية وجميع المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية وكل القوى الحية المهتمة بهذا المجال للمشاركة الفعالة والإيجابية من أجل الوصول إلى هذا الهدف النبيل

الموقعون

1. عمدة ألاك محمد ولد اسويدات

2. عمدة أطار سيد أحمد ولد اهميمد

3. عمدة باكودين بابوبكر سولي

4. عمدة كيفه محمد الامين ولد سيدي ابراهيم

5. عمدة أكجوجت أحمد ولد يعقوب

6. عمدة لعيون أعمر ولد اطفيل ولد محمد سيدي

7. عمدة بوصطيله اسغير ولد حيمدون

8. عمدة بوكى جا حمادي هاشمي

9. عمدة شنقيط محمد ولد اعماره

10. عمدة الرياض الشيخ ولد معط

11. عمدة المجرية آمنة منت الملقبة عرب يوسف

12. عمدة الطينطان محمد الامين ولد خطري

13. عمدة مقطع لحجار باب ولد المصطفى

14. عمدة توجنين سيدي محمد ولد خيده

15. عمدة لكصر محمد السالك عمار

16. عمدة انواملين محمد يحي ولد الطالب زيدان

17. عمدة جونابه محمد المصطفى ولد محمد قاظي

18. عمدة أغشوركيت محمد محمود ولد حيبلا

19. عمدة باركيول الحسن ولد لمرابط ولد محمد العبد

20. عمدة جلوار محمد ولد أبهم

21. عمدة شكار محمد ولد بوبكر

22. عمدة حاسي عبد الله المصطفى ولد عبد الله

23. عمدة دار العافية عمار بونه بادين

24. عمدة انيابينه ممادو عبد الله جا

25. عمدة انواذيب محمد ولد معط الله

26. عمدة واد آمور الخليفه ولد محمد الراظي

27. عمدة صنكرافه سيدي المختار ولد خليفه

28. عمدة الفرع محمد بابه ولد صمبيت

29. عمدة مال عبد الرحمن ولد الركاد

30. عمدة بوحديده محمد ولد دمد

31. عمدة امباني صال حسين

32. عمدة بابابي با عبد الله ممادو

33. عمدة أدباي الحجاج كلي

34. عمدة ولد بيرم با عبد الله

35. عمدة آياره امبار جنك ممادو عبد الله