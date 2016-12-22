شركة شنقيتل تنشر معلومات عن مديرها الجديد

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 17 تشرين2/نوفمبر 2015 09:56

عمار الفاتح حمدين، المدير العام للشركة المورتانية السودانية للاتصالاتالأخبار (نواكشو) ـ أعلنت شركة الاتصالات الموريتانية السوادنية "شنقيتل" عن تعيين عمار الفاتح حمدين مديرا عاما جديدا للشركة، واصفة إياه بأنه يحمل "خبرة دولية غنية في قطاع إدارة المعلومات والاتصالات تمتد إلى نحو 20 عاما"، حيث عمل بشركات اتصالات عالمية وأخرى في الإمارات والسودان والبحرين والكويت.

وقالت الشركة في بيان تلقت وكالة الأخبار نسخة منه، إنها "تتطلع في ظل هذه الإضافة النوعية والقيادة الجديدة إلى مزيد من الفاعلية والإنتاج والتعاون المثمر مع كافة شركائها في القطاعين العام والخاص".

وحسب بيان الشركة فإن مديرها الجديد حاصل على شهادات عليا من بينها الماجيستير من كلية إمبيريال للإدارة - جامعة لندن بالمملكة المتحدة، بالإضافة إلى شهادة الباكلوريوس في العلوم و إدارة الأعمال من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية.