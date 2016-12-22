مناشدة إلى الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ

تاريخ الإضافة: الجمعة, 06 تشرين2/نوفمبر 2015 14:54

مناشدة من أهالي المعتقلين الموريتانيين باغوانتانامو

إلي أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

السادة والسيدات المحترمون ممثلو الشعب في مجلسي النواب والشيوخ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .

وبعد:

فلا شك أنكم على اضطلاع بقضية ابنائنا المحتجزين ظلما منذ أكثر من عقد من الزمن في جحيم غوانتنامو الأمريكي.

ولا شك أنكم على علم أيضا بأنهم دخلوا في إضراب عن الطعام منذ أكثر من ثللاثة أشهر، احتجاجا على سوء المعاملة، وتدنيس سجانيهم للقرآن الكريم.

فبانقضاء هذا اليوم الذي نكتب لكم فيه هذه الرسالة تكون قد مرت على مأساة احتجازهم حوالي 12 سنة، ومر على اضرابهم عن الطعام أكثر من مائة يوم متواصلة!!

وقد تحركت لمناصرة ومؤازرة سجناء غوانتنامو بهذه المناسبة العديد من المنظمات ، والهيئات،والجمعيات والجهات الحقوقية، والقانونية في العالم.

بل خرج الشعب الأمريكي في مظاهرات تطالب بإغلاق هذا المعتقل اللعين الذي يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية كلها.

أيها السادة والسيدات النواب والشيوخ:

إننا نناشدكم ،ونستنهض فيكم مبادئ الدين، وقيم العدالة، وحقوق الإنسان، وأواصر الأخوة وروابط المواطنة، للقيام بواجبكم في العمل على وضع حد لمعاناة أبنائنا ومعاناتنا نحن بسبب معاناتهم، بل ومعاناة الإنسانية جمعاءبسبب ظلم الإناسن لأخيه الإنسان في غوانتنامو.

ونذكركم بأننا هنا لا نطالب بإطلاح سراح مجرمين – وإن كان من حق المجرم على دولته ومؤسساتها تقديم الدعم والمساندة القانونية لنيل محاكمة عادلة- بل نطالب بإطلاق سراح مواطنين أبرياء بمقتضى القانون الأمريكي نفسه.

فمحمدو ولد صلاحي قد باعته دولته، وسلمته حكومة بلاده -التي يفترض أن تحميه وتدافع عنه – دون أي سند شرعي أو قانوني أو أخلاقي، وهو المعتقل الوحدي في غوانتنامو الذي سلمته دولته!

وهو الوحيد من بين مواطنينا الذي قدم للمحاكمة في غانتنامو، وإليكم مختصرا لمجريات قضيته:

فياكتوبر2004 قدم المدعي العسكري العقيد في الجيش الامريكي ستيوارتكوتش استقالته وتخلي عن الادعاء ضد ولد صلاحي احتجاجا على طرق التعذيب التي اتبعت في التحقيق معه.

وفي العام 2005 قدم ثلاثة أعضاء من النيابة العسكرية في غوانتنامو استقالاتهم من الادعاء ضد محمدو احتجاجا على الطريقة التي انتزعت بها المعلومات منه.

وفي سنة2005 فريق من المحامين الامريكيين يتطوع للدفاع عن محمدو و يتبنون قضيته ...

وفي نفس العام قدّم محمدو التماسا إلي المحكمة لطلب الإفراج عنه لكونه محتجزا بصفة غير قانونية , وليس لدى الحكومة أي دليل يثبت إدانته, وعلقت قضيته مثلما علقت كل القضايا من خليج غوانتانامو..

وفي سنة 2006 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا عن حالة محمدو ولد صلاحي كشفت فيه جانبا من صنوف العذاب الجسدي والنفسي الذي تعرض له طيلة سنوات اعتقاله في الأردن، وأفعانستان، وغوانتنامو، وفضحت المخالفات القانونية والأخلاقية التي ارتكبت في حقه.

وفي عام 2009 قدم العقيد في سلاح الجو الأمريكي موريس ديفد استقالته من منصب المدعي العسكري في قضية محمدو ولد صلاحي احتجاجا على سوء معاملة محمدو، ليكون بذلك خامس مدع عسكري يقدم استقالته للسبب ذاته.

ومما قاله موريس ديفد هذا عن محمدوا : " أتذكر أنه في أوائل 2007 كان لدينا لقاء كبير مع وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ومكتب التحقيقات الفدرالي،ووزارة الدفاع، ووزارة العدل،وحصلنا على إحاطة من المحققين الذين عملوا على قضية صلاحي ، فكان أن انتهوا منها إلى أن هناك الكثير من الدخان،ولا وجود لأي حريق...إنه لا يمكن ربطه (محمدو) بأي محاولة إرهابية تسببت في ضرر حقيقي"

وفي 2009 وفي الدعوة المدنية رقم : OS – CV – 0569قدمت الحكومـة إثباتاتها , وفي يومي 14 و 15 ديسمبر 2009 حضر صلاحي وقدم شهادته للمحكمة من خلال فيديو مباشر من غوانتانامو..

وفي 22 مارس2010أمرتالمحكمةالفدرالية الأمريكية , عليلسانقاضيهاالسيدجيمسروبرتسونبالإفراجعن محمدواستناداإليأناعتقالهغيرقانوني ...وختم القاضي حكمه بالعبارات التالية: " إن طلب إطلاق السراح قد قبل...يجب أن يمنح صلاحي حريته"

أما أحمد ولد عبد العزيزالذي تم بيعه للقوات الامريكية بثمن بخس حيث كان يمارس نشاطه التجاري بدولة باكستان، فلم تجد إدارة اغوانتناموا من الأدلة ضده ما يرقى إلى مستوى تقديمه للمحاكمة.

السادة النواب :

إننا إذ نقدر،ونشيد بما قمتم به سابقا من مجهودات في سبيل قضيتنا العادلة فإننا نذكركم بأن أبناءنا في وضعية لا تحتمل ولا تطاق، وقد نفد الصبر، واشتدت المحنة.

وقد أكدت لنا العديد من الجهات الحقوقية والقانونية أن لتدخل الدولة ومؤسساتها في مثل هذه القضايا أثر كبير.

إن من المهم من وجهة نظرنا تشكيل لجنة برلمانية مختصة لمتابعة موضوع ابنئنا مع الجهات المعنية،وليكن من مهام هذه اللجنة الاتصال بالسفارة الأمريكية هنا، والاتاصال باالنواب والشيوخ الأمريكيين، وزيارة أبنائنا في غوانتنامو،و إثارة القضية وطرحها على الرأي العام المحلي والدولي.

والظرف الحالي مناسب لمثل هذا التحرك خاصة في ظل الإضراب المستمر لمعتقلي غوانتنامو عن الطعام منذ ثلاثة أشهر، والاهتمام الإعلامي المتزايد بالقضية.

ونحن علي يقين أنكم لن تألو جهدا ، أو تدخروا وسعا في هذه القضية.

خالـــص التحيات

التراد ولد صلاحي شقيق محمدو ولد صلاحي

لالة بنت عبد العزيز شقيقة أحمد ولد عبد العزيز

انواكشوط 21/05/2013