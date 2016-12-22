تاريخ الإضافة: الأربعاء, 23 أيلول/سبتمبر 2015 18:53

الأخبار(نواكشوط) – أجرى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم الأربعاء تعيينات في بعض القطاعات الحكومية شملت تعيين مديرين جديد لكل من الموريتانية للطيران والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات والمركز الوطني للخدمات الجامعية.

وهذا نص البيان:

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 23 سبتمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.



وقد درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:



- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية في نواكشوط لصالح ابيكس اتريدنغ آند كونتريكتينغ القطرية.



- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية في نواكشوط لصالح مجموعة الأصمخ للتنمية ذ م م.



- مشروع مرسوم يقضي بالمنح النهائي لقطع أرضية في نواكشوط لصالح مجموعة تدمر القطرية.



- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأحياء المائية.



- مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة بناء السفن الموريتانية (ش.ب.س.م).



وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.



وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.



وقدم وزير الصيد والاقتصاد البحري بيانا حول المراجعة الدورية للدول الأعضاء في منظمة البحرية الدولية.



يقترح هذا البيان الإجراءات التي ينبغي اتخاذها لضمان حسن سير المراجعة الإلزامية التي ستخضع لها بلادنا في شهر إبريل 2016 فيما يتعلق باحترام معايير منظمة البحرية الدولية في مجالات أمن وسلامة النقل عبر البحار وحماية الوسط البحري.



ومن شأن نتائج هذه المراجعة أن تمكن من تعزيز القدرات القانونية والمؤسسية للدولة العضو وأن ترشد المنظمة إلى أنجع السبل لتوجيه المساعدة الفنية التي تقدمها للدول الأعضاء بما يسهم في تسهيل تنفيذ التزاماتها بمقتضى المعاهدة ذات الصلة.



وقدمت وزيرة البيطرة بيانا حول الحملة الوطنية لتحصين المواشي 2015/2016.



يستعرض هذا البيان حصيلة الحملة الوطنية لتحصين المواشي 2014-2015 والإجراءات المتخذة لتأمين تغطية صحية جيدة لمختلف القطعان ضد الأمراض خلال السنة 2015-2016.



وتستهدف حملة 2015-2016 ضمان تحصين مناسب ضد الأمراض المشخصة في بلادنا وخاصة مرض ذات الرئة والجنب البقري المعدي وطاعون المجترات الصغيرة وجدري الأغنام.



وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية :



وزارة التعليم العالي والبحث العلمي



المؤسسات العمومية



المعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات



المدير: المصطفى ولد سيدي محمد، أستاذ بنفس المعهد.



المركز الوطني للخدمات الجامعية



المدير: صلاح الدين ولد محمد الحبيب



وزارة التجهيز والنقل



المؤسسات العمومية



الموريتانية للطيران الدولي



المدير العام:محمد الراظي ولد بناهي، المدير العام لشركة سوماغاز سابقا.



