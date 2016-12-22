أنشطة ثقافية لإنعاش حملة دعم الشاعر محمد ولد إدوم

تاريخ الإضافة: الأحد, 24 أيار 2015 09:11

الأخبار (نواكشوط) نظمت الحملة الوطنية لدعم ومناصرة الشاعر الموريتاني محمد ولد إدوم المشارك بمسابقة أمير الشعراء عدة أنشطة ثقافية وأماس فنية سعيا منها في حشد الدعم والتصويت للشاعر الذي يخوض منافسة شديدة في نهائيات المسابقة.

وتخللت الأنشطة الثقافية على مدار ثلاثة أيام أمسية شعرية أحياها نادي القصيد الموريتاني وعروضا سينمائية من إخراج محمد ولد إدوم إضافة إلى عرض مسرحي من أداء جمعية المسرحيين الموريتانيين، وحضرها العديد من الشخصيات الثقافية إضافة إلى جمهور مدينة نواكشوط.

وكانت الحملة قد طالبت جميع الموريتانيين بتكثيف جهود التصويت من أجل فوز الشاعر الموريتاني محمد ولد إدوم المشارك في مسابقة أمير الشعراء قد تجاوز جميع المراحل الأساسية من المسابقة وصولا إلى النهائيات والتي ينافس فيها خمسة شعراء على لقب الأمير وحيازة بردة الإمارة.