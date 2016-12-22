مهرجان للمسرح المدرسي بنواكشوط

تاريخ الإضافة: الخميس, 07 أيار 2015 10:31

الأخبار (نواكشوط) نظمت جمعية المسرحيين الموريتانيين مساء الأربعاء بقاعة المعهد العالي للشباب والرياضة في نواكشوط فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان المسرح المدرسي الموريتاني.



وتتنافس على جوائز هذه التظاهرة التي تدوم ثلاثة أيام 10 فرق مسرحية من مدارس ولايات نواكشوط الثلاث .



وأكدت وزيرة الثقافة والصناعة التقليدية هندو بنت عينينا بالمناسبة أن المهرجان يشكل علامة بارزة في قدرة النشاط المدرسي والمسرحي على التثقيف والتوجيه حول القضايا الوطنية.