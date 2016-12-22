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عباءة النقيب (شعر)
- تاريخ الإضافة: الأربعاء, 22 نيسان/أبريل 2015 15:16
خلع النقيب على الرئيس عباءته
أسر الحضورَ بهاؤها وفخامتَه
وبدا الحضور أمامها متحمسا
يرنو لها حتى تزيد حمــــــــــــــــــــاستَه
كانت مجلجلة على جنباتها
أفنى المصمم فنه ومهــــــــــــــــــــــارتَه
كانت فرنسيَةً على ياقاتها
ختم المصمم رسمه وعلامتَه
كانت مجعدة كحكم مبرم
مستنفذ لكن أضاع مهابته
ليل السجين سوادها، وبياضها
يجلو به ليل السجين عتامتَه
نسجت حريرا ناعما أكمامها
كيما تعيد إلى القضاء نعامتَه