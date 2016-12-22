الفتاة تختتم موسمها الثقافي بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: الإثنين, 20 نيسان/أبريل 2015 00:35

الأخبار(نواذيبو)- أنهت جمعية الفتاة موسمها الثقافي بمدينة نواذيبو بأمسية ختامية في مركز المعرفة للجميع بحضور رسمي ولفيف من الشخصيات في المدينة.

وشملت الأمسية الختامية اسكتشات ووقفات فنية مع زهرات الجمعية و قراءات شعرية.

وقالت رئيسة الفرع لغنية بنت ابراهيم إن الموسم الثقافي كان حافلا بالعطاء من قبل جمعيتها حيث لم تدخر جهدا في سبيل توعية الفتيات بضرورة الإطلاع بأدوراهن ، والعمل على استشعار المسؤوليات الملقاة على عواتقهن من أجل النهوض بالمجتمع.

وقالت بنت ابراهيم إن الجمعية نظمت سلسلة أنشطة ثقافية شملت تكوينات ومحاضرات ، وندوات علمية من أجل المساهمة في ايجاد الفتاة المتمسكة بقيمها الساعية إلى بناء وطنها.

واشتكت رئيسة الفرع مما قالت إنها مضايقات تعرضت لها الجمعية في المؤسسات التعليمية في المدينة رغم كون أنشطتها تقتصر على مجرد محاضرات توجيهية متسائلة عن الدوافع الحقيقية في الخطوة.

وأعربت عن أملها في أن تسهم الجمعية في خلق وعي ثقافي لدى الفتاة في عاصمة الاقتصاد.

ووزعت في نهاية الحفل شهادات تقديرية على المتميزات من فتيات الجمعية في الدراسة ، والداعمين لها في موسمها الثقافي.