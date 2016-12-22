حضور لافت للموريتانيين في برنامج ثقافي بالدوحة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 17 نيسان/أبريل 2015 00:44

الشنقيطي ومحمد المختار اخليل حضرا أولى حلقات البرنامج، والتي ناقشت كتاب "مذكرات قارئ" لمحمد الأحمريالأخبار (نواكشوط) – استطاعت الجالية الموريتانية بالعاصمة القطرية الدوحة أن حضورا لافتا في برنامج "أفكار وأسمار"، حيث لم تكد تخل أي حلقات البرامج من ضيوف موريتانيين.

هذا وقد دشن الموريتانيون حضورهم للبرنامج في حلقته الأولى، والتي ناقشت كتاب مذكرات قارئ للدكتور محمد الأحمري، حيث حضر الحلقة كل من المفكر الإسلامي محمد المختار الشنقيطي ومحمد المختار ولد خليل مدير تحرير موقع الجزيرة نت.

وقد تتابع حضور الموريتانيين للبرنامج، والذي ظلت حلقاته تناقش أحد الكتب، أو تعالج إحدى الإشكالات التي تهم الأمة، وحضره ثنائي الشنقيطي ومحمد المختار اخليل أكثر من مرة.

ويدير البرنامج الصحفي الموريتاني العامل في شبكة الجزيرة أحمد فال ولد الدين، ونوقشت فيه عدة كتب منها "الإسلام بين الشرق والغرب" و "الدولة المستحيلة"، كما ناقش إشكالية تأخر المسلمين وتقدم غيرهم.

ويستضيف البرنامج نخبة من أصحاب الفكر والرأي العرب، من المقيمين في الدوحة، ومن أبرز من حضره من المفكرين محمد المختار الشنقيطي، وجاسم سلطان، إضافة لمحمد الأحمري.