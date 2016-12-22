لجنة دعم ولد ادوم تتطلع لدعم رسمي لممثل موريتانيا

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2015 23:15

الأخبار (نواكشوط) – تطلعت اللجنة الوطنية لدعم الشاعر محمد ولد إدوم أميرا للشعراء لمشاركة الجهات الرسمية والمؤسسات العامة والخاصة في دعم ممثل موريتانيا الوحيد في مسابقة أمير الشعراء التي تجري تصفياتها هذه الأسابيع.

وحيت اللجنة في بيان صادر عنها كل المساهمين في تصدر الشاعر ونجاحه في هذه المرحلة تشكر المواطنين الموريتانيين بما فيهم من المثقفين والأدباء والصحفيين على مجهوداتهم النيرة لإعلاء كلمة الشعر والأدب والثقافة من خلال دعم ومؤازرة ممثل موريتانيا في المسابقة.

وشكر أعضاء اللجنة كل من ساهم في دعم وإسناد الشاعر خلال المرحلة السابقة التي انتهت بتصدره نتائج التصويت، وخصوصا مؤسسات الإعلام من قنوات وإذاعات ومواقع إلكترونية إضافة إلى المدونين الموريتانيين.

ودعا بيان اللجنة إلى تكثيف الجهود من أجل حشد مساندة فعالة في المراحل القادمة والتي اعتبر أنها لن تقل أهمية عن سابقتها.