ولد إدوم يتأهل إلى ثاني أدوار أمير الشعراء

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2015 18:21

ممثل موريتانيا في مسابقة أمير الشعراء الشاعر محمد ولد إدوموالأخبار(نواكشوط) – تأهل الشاعر الموريتاني المشارك بمسابقة أمير الشعراء في موسمها السادس محمد ولد إدومو إلى الدور المقبل من المسابقة وذلك بعد حصوله على نتيجة مريحة من أصوات الجمهور بلغت 92%.

وتأهل الشاعر في ظل انتقادات وجهها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لدعم ومناصرة ولد إدومو لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مؤكدين أن الاتحاد يعتبر أبرز غائب عن دعم ونصرة الشاعر.