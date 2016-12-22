ولد إدوم يتأهل إلى ثاني أدوار أمير الشعراء

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 15 نيسان/أبريل 2015 18:21

ممثل موريتانيا في مسابقة أمير الشعراء الشاعر محمد ولد إدوموممثل موريتانيا في مسابقة أمير الشعراء الشاعر محمد ولد إدوموالأخبار(نواكشوط) – تأهل الشاعر الموريتاني المشارك بمسابقة أمير الشعراء في موسمها السادس محمد ولد إدومو إلى الدور المقبل من المسابقة وذلك بعد حصوله على نتيجة مريحة من أصوات الجمهور بلغت 92%.

 

وتأهل الشاعر في ظل انتقادات وجهها عدد من أعضاء اللجنة الوطنية لدعم ومناصرة ولد إدومو لاتحاد الأدباء والكتاب الموريتانيين مؤكدين أن الاتحاد يعتبر أبرز غائب عن دعم ونصرة الشاعر.

 


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