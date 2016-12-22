الشبيبة تفتتح أنشطة نادي الفنون الجميلة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 10 نيسان/أبريل 2015 12:11

الأخبار (نواكشوط) ـ أعلنت جمعية شبيبة بناء الوطن عن إطلاق أنشطة "نادي الفنون الجميلة" الذي يتبع للجمعية، وذلك على هامش حفل أقامته الجمعية في المركز الثقافي لمدينة نواكشوط. وحضرالحفل الذي تخللته فقرات أدبية وفنية منوعة العشرات من جماهير الجمعية، إضافة لفيف من الأدباء والمنشدين.

وقال رئيس النادي محمد محمود ولد عبد الجليل إن "استراتيجية الجمعية في مجال الفن الجميل تنطلق من رؤية أساسها تطوير الشباب ومسايرة الواقع لبناء المستقبل"، واعدا بما قال إنها "إبداعات جديدة تحمل رسالة الجمعية وتمتطي جواد الإبداع والفن الجميل في سبيل بناء هذا الوطن الغالي".

وتعد جمعية شبيبة بناء الوطن التي تأسست سنة 1998، إحدى الجمعيات الثقافية الشبابية الناشطة في موريتانيا، ولها فروع في العديد من مدن ومقاطعات الداخل.