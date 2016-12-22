ممثل موريتانيا ضمن المتسابقين في حلقة اليوم من أمير الشعراء

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 08 نيسان/أبريل 2015 17:00

الأخبار(نواكشوط) – تترقب الأوساط الثقافية والأدبية في موريتانيا إطلالة الشاعر محمد ولد إدومو مساء اليوم الأربعاء من مسرح شاطئ الراحة بدولة الإمارات العربية في ثاني أماسي الموسم السادس من مسابقة أمير الشعراء.

ويخوض ولد إدومو صاحب الرقم 12 المسابقة إلى جانب 20 شاعرا وشاعرة يمثلون الوطن العربي، وهو الرقم الذي سيصوت له الجمهور عليه في حال لم يتأهل إلى الدور المقبل بأصوات لجنة التحكيم.

وشهدت المواسم السابقة مشاركة عدد من الشعراء الموريتانيين وكانت إمارة الشعر من نصيب موريتانيا في الموسم الثاني بعد أن ظفرت بوصيف الأمير في الموسم الأول، كما نالت مراكز عدة في المراكز الخمسة في ناهئ مواسم سابقة.