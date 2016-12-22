الطريدة /خيال علمي/ ح 3

تاريخ الإضافة: الأحد, 05 نيسان/أبريل 2015 22:28

محمد ولد عبدو Medabdou150@gmail.comنجح وينبرغ وعبد السلام وشلدون غلاشكو في تفجير اللغز الأول في دمج القوى الجديدة في عالم المعرفة: القوة الضعيفة والكهرومغناطيسية "الكهروضعيفة"، لقد كانوا مجرد حلقة من مسلسل الجشع العلمي الذي لا ينتهي

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كانت الدكتورة زينب ذات الأربعين ربيعا أكبر حالمة في عصرها حين بدأت تفكر بطريقة جديدة وغريبة إثر مشروعها المهتم بلوغاريتميات الدماغ البشري، وكلفها الإيغال في المشروع والإصرار عليه سمعة غريبة بين زملائها في الطبقة العلمية كمهووسة بالشذوذ العلمي واختراع مواضيع غريبة لا علاقة لها بالعلم بالنسبة لهم، كما تلقت الدكتورة في نفس السياق إنذارات كثيرة من إدارة الجامعة العاملة فيها

قاتلت الدكتورة فترات كثيرة بفضل تصميمها وإرادتها ثم بالدعم القليل الذي حظيت به من قبل بعض الأوجه العلمية الغريبة كما هي تماما، كان من بينهم الدكتور مصطفى الذي يجري أبحاثه الخاصة بتمويله الخاص واستغلالا للعقارات والمنشآت التي ورثها عن أبيه

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في اليوم الموالي كانت الدكتورة في شقتها الواقعة في عمارة وسط المدينة ويبدو أن 6 ساعات مضت عليها وهي في حوار شاق مع لوحة التطبيقات التي تطور عليها تصوراتها في اللوغاريتمات التي تعمل عليها، كانت جالسة وتتحسس الكمبيوتر ثم خاطبته بقرارها

- 221221 لقد اخترت فريقي للمهمة التي تطلبها الأرض عام 2221، هذا يمكن اعتباره إشعارا بموافقتي على التعاون .. الآن أخبرني ما لمطلوب؟

- طبعا.. لنبدأ من النهاية، إن تأثر الطبقة المركزية للأرض المكونة من الحديد والنيكل المنصهران فإن نقصان كميتها يخلق مجالا مغناطيسيا غير مستقر يدور في دوامة من توالد المجالات الكهربائية والمغناطيسية بطريقة متناوبة، الأمر الذي سيجعل درع الأرض غير مستقر، سيزداد قوة إلى أقصى درجة ثم يتناقص إلى أدنى درجة في وقت وجيز احيانا ساعتين، يبدو إذا أن الأرض ستنقذها فقط تكنولوجية تضبط التغيرات وتعيد مجالا مغناطيسيا ثابتا للأرض لحمايتها وبنفس قوة مجالها السابق.

- يبدو لي الأمر ممكنا إن تم حساب التغيرات بشكل دقيق ثم تطبيق المجالات المعاكسة بالأسلوب الجيبي المعهود ــ قالت الدكتورة ــ

- طبعا يبدو هذا حلا ظرفيا وقد تم العمل عليه لكنه ليس نهائي فليس هناك من الطاقة الآمنة ما يكفي لإبقاء المجال ثابتا بالطريقة الجيبية التناسبية مع التغيرات اليومية، هناك دائما أضرار بالحياة وبالأرض

- ماذأ نفعل إذا ؟ !

- طبعا عليك أن تحاولي التفكير معنا .

- الطاقة المظلمة، لا شك أن التكنولوجيا عندكم صارت تسمح باستخدامها بشكل كبير وآمن

- نعم لكن في نطاقات قليلة نحن نستخدمها في الصناعات المحدودة، فقد أكدت حساباتنا أن استخدامها في صناعة مجال مغناطيسي ثابت للأرض سيجعل الأرض تلتطم بالشمس بعد أربعين ألف سنة من البداية.

- إذا نحتاج تكنلوجيا مستقبلية ربما نعثر عليها عن طريق اللوغارتمات الدماغية، ستعمل معي ربما 3 أسابيع لإكمال هذا المشروع وسأساعدك في المقابل .

عادت الدكتورة للغرق في تفكيرها وهي بانتظار الزائرين الذين ضمتهما لفريقها في إنقاذ 2221، ودخل الصديقان محمود ومصطفى وقد ظهرت على الأخير علامات الإعياء الشديد وحاول كفاحه بالبدء في المطبخ حيث أعد قهوة مركزة

أوضحت الدكتورة للصديقين أنها كانت مخطئة في ظنها السابق وعن عزمها على مساعدة العالم في المستقبل ثم همست في صوت خفيت

- لقد استخدمت تحليلا انطباعيا ربما لأني أكره عبارة "حسنا"

كان عليها التأكد من أن فريقها الذي اقترحته على 221221 مستعد للمضي قدما وبعد أن سمعت الموافقة منهم كان عليها أن توضح لكل منهما ما عليه عمله

كان على مصطفى أن يعود للتجارب حول محاولاته تصميم فراغ كامل مسحوب الطاقة وأن يحضر تلك الحجيرة في ظرف اسبوع أو اثنين، وكان عليها أن تكمل مشروعها حيث تتوقع أن يساعدها 221221 على اكماله، ولم يبقى على محمود إلا أن يبقي فمه مطبقا بشكل كامل .

مر يومان .. ثلاثة أيام .. أربعة ... أسبوعان ، وانتهى كل شيء .