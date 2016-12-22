الشبيبة تطلق ملتقي البناء الرابع بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 04 نيسان/أبريل 2015 22:28

الأخبار(نواذيبو)- أطلق فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو ملتقي البناء الرابع لفائدة 60 شابا مساء اليوم السبت 04 ابريل 2015 تحت شعار : بالأخلاق نرتقي...

ويدوم الملتقي الثقافي بحسب المشرفين يومين حيث يضم سلسلة دورات تكوينية ، ومحاضرات علمية ، وعروض مسرحية ، وورشات متخصصة.

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن جمعيته ترمي من وراء الملتقي في نسخته الرابعة إلى تكوين الشباب ، وإنعاش الساحة الثقافية ،وتطوير قدراته ، وتنمية مواهبه في مايخدم الوطن والمجتمع.

وتحدث ولد العتيق عن أداء جمعيته في السنوات الماضية ، وإسهاماتها الثقافية في المجال الثقافي ، مشيرا إلى أنها تعاني من نقص الدعم الحكومي رغم تواجدها المستمر في الساحة المحلية.

وأشارولد العتيق إلى سعي جمعيته الدائم إلى ايجاد شباب قوي الساعد ، نير الفكر ، مستقيم السلوك من أجل المساهمة في بناء الوطن.

بدوره

رئيس الملتقي بديه ولد محمد فقد اعتبر أشاد بالأنشطة الثقافية التى يتضمنها الملتقي والرامية إلى إعداد جيل شبابي واع فكريا ، وساع للإسهام في تنمية الوطن.

بدورها المتحدثة باسم جمعية الفتاة أمليمنين بنت سالم فقد اعتبرت أن التظاهرة الثقافية تقليد سنوي دابت عليه الشبيبة من أجل تطوير قدرات الشباب ، وحثهم على المزيد من العطاء المعرفي للقيام بأدوراهم في المجتمع.