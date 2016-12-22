الشبيبة تطلق ملتقي البناء الرابع بمدينة نواذيبو

تاريخ الإضافة: السبت, 04 نيسان/أبريل 2015 22:28

الأخبار(نواذيبو)- أطلق فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو ملتقي البناء الرابع  لفائدة 60 شابا مساء اليوم السبت 04 ابريل 2015 تحت شعار : بالأخلاق نرتقي...

 

ويدوم الملتقي الثقافي بحسب المشرفين يومين حيث يضم سلسلة دورات تكوينية ، ومحاضرات علمية ، وعروض مسرحية ، وورشات متخصصة.

 

وقال رئيس الفرع أسلامه ولد العتيق إن جمعيته ترمي من وراء الملتقي في نسخته الرابعة إلى تكوين الشباب ، وإنعاش الساحة الثقافية ،وتطوير قدراته ، وتنمية مواهبه في مايخدم الوطن والمجتمع.

 

وتحدث ولد العتيق عن أداء جمعيته في السنوات الماضية ، وإسهاماتها الثقافية في المجال الثقافي ، مشيرا إلى أنها تعاني من نقص الدعم الحكومي رغم تواجدها المستمر في الساحة المحلية.

 

وأشارولد العتيق إلى سعي جمعيته الدائم إلى ايجاد شباب قوي الساعد ، نير الفكر ، مستقيم السلوك من أجل المساهمة في بناء الوطن.

 

بدوره

 

رئيس الملتقي بديه ولد محمد فقد اعتبر أشاد بالأنشطة الثقافية التى يتضمنها الملتقي والرامية إلى إعداد جيل شبابي واع فكريا ، وساع للإسهام في تنمية الوطن.

 

بدورها المتحدثة باسم جمعية الفتاة أمليمنين بنت سالم فقد اعتبرت أن التظاهرة الثقافية تقليد سنوي دابت عليه الشبيبة من أجل تطوير قدرات الشباب ، وحثهم على المزيد من العطاء المعرفي للقيام بأدوراهم في المجتمع.

 

 


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