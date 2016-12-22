انطلاق مخيم الفتاة الثالث عشر في نواكشوط

تاريخ الإضافة: الإثنين, 30 آذار/مارس 2015 17:17

الأخبار (نواكشوط) ـ أطلقت جمعية الفتاة للتوعية والتربية مخيمها الثالث عشر بمشاركة ما يزيد على مائة وثلاثين فتاة في المرحلة العمرية ما بين 15 و21 عاما، وذلك تحت شعار: "بالأخلاق والطموح .. نقيم للمجد صروح" في مباني المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.

وتخللت فقرات حفل افتتاح المخيم مساء الأحد إلقاءات شعرية وأناشيد وفيلم قصير يستعرض عقدا من عطاءات جمعية الفتاة.

رئيسة المخيم عائشة بنت لبات شكرت إدارة المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية التي أتاحت الفرصة لإقامة المخيم في مباني المعهد، كما شكرت فرع الندوة العالمية للشباب الإسلامي في موريتانيا على الدعم الذي ساهم به في إقامة المخيم.