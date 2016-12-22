شروق تخلد اليوم العالمي للمسرح

تاريخ الإضافة: الأحد, 29 آذار/مارس 2015 00:11

الأخبار (نواكشوط) خلدت فرقة شروق المسرحية الشبابية في نواكشوط اليوم العالمي للمسرح الذي يحل في السابع والعشرين من شهر مارس كل عام تحت عنوان: "دور المسرح في تعزيز الوحدة الوطنية".

أمين الإعلام في فرقة شروق المسرحية المختار ولد محمد يحيى قال إن الفرقة تحتفي باليوم العالمي للمسرح "في تناغم مع العديد من الفعاليات المقامة حول العالم الممجدة للذكرى السنوية لفن إنساني متجدد تجدد نسائم السهول، وأريج الغابات الرطبة، ومتوهج توهج كثبان شنقيط الذهبية تحت شمس دافئة، وشامخا شموخ مئذنتها التي أذاعت للعالمين رسالة السماحة والأخلاق".

وتخللت الحفل العديد من الفقرات؛ من بينها إلقاءات شعرية وعروض مسرحية وتكريمات لبعض الفنانين.

وجرى تنظيم الحفل بتمثيل من وزارة الثقافة ومجموعة نواكشوط الحضرية وبعض مديري المراكز الثقافية العربية، إضافة إلى حضور واسع من الإعلاميين والفنانين.