لجنة لدعم شاعر موريتاني في مسابقة شعرية

تاريخ الإضافة: الإثنين, 23 آذار/مارس 2015 11:22

الأخبار (نواكشوط) شكلت جمعية الضاد و منتدى القصيد و بيت الشعر بنواكشوط لجنة تعبئة لإسناد الشاعر الموريتاني محمد ولد إدومو الذي يشارك حاليا في مسابقة للشعر بالإمارات العربية المتحدة.

وأكدت اللجنة – التي تضم شعراء بارزين – أنها ستبدأ أنشطتها المساندة للشاعر الموريتاني قريبا.

وتضم اللجنة:المختار السالم أحمد سالم، محمد النبهاني المحبوبي، خالد عبد الودود، ابوبكر االمامي، محمد المامي محمد حامد، ناجي محمد الامام.