أمسية ثقافية لنصرة الرسول الكريم

تاريخ الإضافة: الأحد, 15 آذار/مارس 2015 21:25

الأخبار(نواذيبو)- نظم فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو مساء اليوم أمسية ثقافية لنصرة النبي الكريم بمركز المعرفة للجميع.

وحجزالشعر مساحة كبيرة في الأمسية حيث تعاقب على منصتها شعرا شباب صبت في مجملها في مديح المصطفي صلى الله عليه وسلم.

بدوره نائب رئيس الجمعية اسلم ولد حمود اعتبر أن الأمسية تأتي لنصرة النبي الكريم ، وإشاعة ثقافة محبة الرسول صلى الله عليه وسلم في صفوف الشباب في المدينة الساحلية.

واعتبر ولد حمود أن جمعيته دأبت على تنظيم سلسلة أنشطة ثقافية من أجل حث الشباب على العطاء الثقافي ، والتحصيل المعرفي من أجل الإطلاع بدوره في بناء الوطن.