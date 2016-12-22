760/ شعر..

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 24 شباط/فبراير 2015 13:37

السجين رقم: 760 باغوانتنامو، المهندس الموريتاني: محمدو ولد صلاحيالسجين رقم: 760 باغوانتنامو، المهندس الموريتاني: محمدو ولد صلاحيترى أي تقرير أو تعبير يمكن أن يعود به "عائد من جهنم"؟!! أم ترى أي طالع سعد ذاك الذي تبسم للرقم 760 ليصير "أنت"!! ألا لا سلمت يدا من سلمك لأجلاف الظالمين المتجبرين، و لا نامت عيناه و عيناك ساهرتان!! و أذاقه الله في أهله ما ذاق أهلوك فيك!!

 

(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذ اب جهنم ولهم عذاب الحريق) ـ صدق الله العظيم.

 

لا تسلني كيف صامـــوا؟ @ كيـف صلـوا؟ كـيف نامــوا؟
هـم حـــفـاة؟ أم عـــراة؟ @ هم أنــــاس ام حــــطـامُ؟
أعِـــطـاش؟ أم جــــياع؟ @ هل لهم يحـلـو الطـــــعامُ؟
آثــروا "الإرهـاب" نـهــجا؟ @ هــم صقـــور؟ أم حـــمامُ؟
لا تسلني عن جحـيم الســــــجــن يـحـــدوك انـتـقـامُ !!
صبــر أيـــــوب! بـصبـــري @ أتـــرى يُـجــــدي الـكــلامُ ؟!
 

***
 

كـــل مـا في الأمـر غــدر @ حــاكــــه رهـــــط لـــئـامُ
فـتية للــسجن سِـيـقــوا @ لا مــدان ! ... لا اتـــــهامُ ! 
ذنـبـهم أن قــد أطـاعـــوا @ ربًــهــم ثـم اسـتــقــامــوا!
صـمـتـنـا أضــحى مـريـبـا @ أعلى الـحــــق نـــــــلامُ ؟!
وَجَــــع ... أدمــى قـلــوبا @ و جـــراحـــات جـــــسـام !!ُ
ألــم الـمـــوت رحــــــــيم @ بـنـــفــــوس لا تُـــــضــامُ
و حـــيــاة فــي جــحــيـم @ لـيـــتــها مـــــــــوت زؤامُ
 

***
 

ذنْـبُـــنـا ! أنًـا شـــعـــــوب @ قــــــادنـــا مـــنًــا نــــيًامُ
مـذ ســقــوا كأس هـــوان @ نـخــبه "يـحــيا الســـلامُ"
لا ضــمـيـــر! لا حــــيــــاء! @ بـــل خـــنـوع و انــهــزامُ
كـم يسـام المرء خـسـفا! @ كي لهم يحـلـــو المُــدام!
"جنحوا للسلم فاجنح..." @ هـكـــــذا أفــتى الإمـــام!
في انـتـفاء العـدل قد يَـبْــــــــطِـــشُ بالــنــور الـظــلامُ
يـصـبـح الإنســـان رقــــما @ فـــي سجــل اغوانتـنامو

 

----------------------------

* إهداء إلى روح أميمة في عليائها، والدة المعتقل المهندس محمدو ولد صلاحي، أيقونة الصمود أمام الظلم و العنجهية!! ... فك الله أسره وأخيه أحمد ولد عبد العزيز و جميع أسرى المسلمين.

 

محتار مقام - انواذيب 23-02-2015

 

 

 


مقابلة مع نائب مقاطعة أطار محفوظ ولد الجيد

والي آدرار للأخبار: الولاية منطقة خضراء وستستعيد دورها السياحي

وظائف ومناقصات

مناقصة لشراء معدات معلوماتية ومكتبة (الاقتصاد والمالي
فرص توظيف في دول الشرق الأدنى وشمال افريقيا
بيع 13 سيارة رئاسية بموريتانيا
بيع 2400 طنا من الزيوت النباتية بالمزاد العلني
مزاد علني لبيع 8557.920 طن من الأرز