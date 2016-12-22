أطروحة دكتوراه في موضوع نظام العقوبات

تاريخ الإضافة: الأربعاء, 20 تشرين2/نوفمبر 2013 19:44

الأخبار (نواكشوط) ـ حصل الباحث الموريتاني أحمد ولد باب على شهادة الدكتوراه في التشريع الإسلامي؛ وذلك بعد نقاشه اليوم الأربعاء لأطروحة في موضوع: "نظام العقوبات بين التراث الفقهي والنظريات المعاصرة" بكلية العلوم والآداب الإنسانية – سايس، التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس المغربية.

وتشكلت لجنة النقاش التي منحت الباحث نتيجة "مشرف" من الأساتذة:

1. الدكتور إدريس الشرقي رئيسا

2. الدكتور لخضر زحوط عضوا

3. الدكتور: عمر جديه عضوا

4. الدكتور سيدي محمد زهير مشرفا ومقررا

ووصف د.أحمد ولد باب في بحثه نظام العقوبات في الإسلام بأنه مكون من شقين؛ أحدهما أحكام أخلاقية تمنع الناس من الاعتداء على الأفراد أو المجتمع، والثاني هو مجموعة عقوبات لازمة لردع النفوس الضعيفة التي لا تكفي الأخلاق لردعها.