أمسية لتقديم كتاب جديد للشيخ علي الرضى

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 19 تشرين2/نوفمبر 2013 20:30

الأخبار (نواكشوط) – نظم المنتدى العالمي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسية مساء اليوم في فندق الخاطر بالعاصمة نواكشوط لتقديم قراءة في كتاب جديد للشيخ علي الرضى بن محمد الناجي، تحت عنوان "تحقيق العبودية لله رب العالمين".

الأمسية المنظمة تحت عنوان: "نصرة الله ورسوله"، وفي بدايتها قرأ الأمين العام للمنتدى محمد محمود ولد بدي ثلاثة فصول من الكتاب الجديد، وهي فصول جاءت عناوينها على النحو التالي:

الفصل الأول: تحقيق العبودية لله رب العالمين.

الفصل الثاني: فضل العلم.

الفصل الثالثك فضل السنة.

وجاء الكتاب الجديد للشيخ علي الرضى في ثمانية فصول.

وجرى تقديم الكتاب بحضور إعلامي معتبر يمثل مختلف وسائل الإعلام الموريتانية، فضلا عن جماهير غفيرة من تلامذة وأنصار الشيخ.