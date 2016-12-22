أحلام الفتى محمود (شعر)

تاريخ الإضافة: الخميس, 22 كانون2/يناير 2015 13:09

الشاعر سيدي ولد أمجادقصيدة مهداة إلى كل حراس المستقبل في بلادي





لا تبتئس إن عاث



في الأفق الظلام



فالفجر يخرج



من إسار الليل



منبلج الضياء

الدرب قصة عمرنا



بين المتاهة والظفر



ورؤاك في غسق الدجى



قبس الكرامة للبشر



محمود يا طفلا



ترعرع في الضجر



في الفقر



في رق المشاعر والحياة



ستدور في وطني النجوم



وتدور أزمنة الفراغ



بنفسها



كالأرض تبحث عن نجاة



ستقول لي محمود :



أرضك في يباب



وستذكر الأشواك



في الأرض الخراب



في الحقل مهجورا



بلا غل وماء



وتنام يا محمود



في برد العواصف والشتاء



في قرية معزولة



من دون حبة أسبرين



من دون شمعة كهرباء





أولادك العشرون



من تلك النساء



زمن هنالك للعبيد



لا لا تخف من نسل أهلك



والسراي



فسيكثر الأطفال





حتى تستريح



لتكاثر الأمم التي



نسيتك في الكهف



المرقع بالسنين





محمود يا عرق المزارع



في الصباح وفي المساء



محمود



حلمك في شمامة



أيزدهي من بعد حين



محمود



عشقك مسه



ومض القوافي والجنون



محمود



قل لي



والأذان



يطوف في أدباي :



حي على الفلاح



وأنا رأيتك واقفا



تدعو



وقلبك



في انشراح



أو تذكر البطحاء



والحجر الشديد



وصرخة لابن رباح :



أحد أحد



أحد أحد





يا صبر "ميسارة"



المجلل بالسماح



أولدت في آدوابه



كي تشقى



على مر الحقب



هذا بلال بلا دفاتر



أو كتب



قد عاد يبحث عن طعام



والأم مارية



تفتش في الزحام



من بين أكوام القمامة



عن قلم



عن مسطرة



أو عن بقايا الخبز



أو حتى العظام !!



يا هذه الدنيا



أصيخي واشهدي



يا هذه الدنيا



أصيخي للألم



الحر يأبى أن يذم



ولنجدة الأهلين



فالتشف الجراح



محمود صاح :



يا أيها الأسياد



ما هذا العذاب؟



إني سئمت من التمائم



والدجل



وسئمت من زمن الهياكل



أو هبل



لابد من شرف



إخاء



بل وعدل



لابد أن يحي العبيد



فالأرض من تحتي تميد



وتقول لي :



هل من مزيد؟



هل من مزيد؟





الشاعر : سيدي ولد الأمجاد