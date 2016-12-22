مجلة "حراء" تؤبن ولد المصطف

تاريخ الإضافة: الإثنين, 12 كانون2/يناير 2015 17:43

الأخبار (نواكشوط) - نظمت مجلة حراء الفكرية مساء السبت 10 يناير 2015 ندوة تأبينية للفقيد الفقيه الراجل محمد عبد الله ولد المصطف رحمه الله.

وقد تحدث في الندوة المدير الإداري والمالي لوزارة الشؤون الإسلامية شيخنا ولد الشيخ التراد الذي أبرز مناقب ولد المصطف، ومعددا بعض مميزاته، كالحفظ والعلم.

مدير المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية محمد المامون ولد مينحن اعتبر في كلمته أن المعهد العالي فقد شخصية وأستاذا كان يمثل له الكثير، ترك غيابه فراغا كبيرا في المؤسسة العلمية.

وتحدث عضو المجلس العلمي للإذاعة القرآن الكريم الأستاذ امين ولد الشواف عن موسوعية ولد المصطف، معتبرا أنه بحر لا ساحل له في العلوم، قائلا إنه عاشره فترة طويلة لم يلاحظ عليه إلا الخير مشيدا بعلمه وورعه.

وقد تحدث في بداية الحفل مدير مؤسسة كنز للإعلام والثقافة والنشر الممثلة لمجلة حراء الفكرية أباي ولد الطلبة مشيرا إلى أن الفقيد الفقيه محمد عبد الله ولد المصطف رحمه الله كان من أوائل علماء البلاد الذين ارتبطوا بمجلة حراء الفكرية التي استقبلته محاضرا ومدرسا ومشرفا على المسابقات التي تنظمها كما شارك في بعض التظاهرات التي نظمتها في مدينة اسطنبول التركية وان الفقيد الفقيه محمد عبد الله ولد المصطف اختصر كتبا للشيخ فتح الله كولن وعلق عليها مؤكدا في نفس السياق انه كان في قمة التفاني والتواضع والعلم والإخلاص وان مجلة حراء في هذه التظاهرة التأبينية إنما ترد الجميل وفاء واستذكارا لهذه الشخصية العلمية الكبيرة.