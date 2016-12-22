ندوة أدبية بشنقيط لتأبين ولد أحمد محمود

تاريخ الإضافة: الجمعة, 09 كانون2/يناير 2015 19:38

الأخبار (شنقيط) ـ استضافت الشاعرة ليلى بنت شيغالي ولد أحمد محمود مساء اليوم في مدينة شنقيط ندوة أدبية لتأبين والدها؛ وهو علامة ومؤلف في مجالات علمية مختلفة وصاحب مكتبة مشهورة في شنقيط، وأحد أعيان المدينة التاريخية المعروفين.

وجرت الندوة بحضور مجموعة من الأدباء والفنانين، كما حضرتها مجموعة إعلاميين من عدة مؤسسات تلفزية وإذاعية وكذا ممثلين عن مواقع ألكترونية وصحف ورقية.

وافتتحت الندوة بآيات من القرآن الكريم، ووقفة للترحم على العلامة شيغالي ولد أحمد محمود، كما ألقيت في الندوة مقطوعات شعرية، وتخللتها وقفات مديحية مع إحدى الفرق الفنية المحلية.

وتنظم هذه الأيام بمدينة شنقيط النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة، التي يتوقع أن تختتم مساء غد السبت.