فنانة تستعرض آخر إبداعاتها في مهرجان شنقيط

تاريخ الإضافة: الثلاثاء, 06 كانون2/يناير 2015 18:30

الأخبار (ِشنقيط) ـ استعرضت الفنانة التشكيلية مكفولة بنت احمياده خلال مشاركتها في النسخة الخامسة من مهرجان المدن القديمة في شنقيط، نماذج من آخر إنتاجها الفني ضمت رسوما ومجسمات لمعالم تاريخية في شنقيط وغيرها من المدن التاريخية، ضمن إنتاج تشكيلي منوع.

وضم المعرض الذي أقامته الفنانة التشكيلية في خيمتها بالمهرجان، مجسمات لأواني تقليدية تحوي الألبان والتمور وغيرها مصنوعة من مواد مختلفة.

واستعرضت بنت احميادة مجسمات لبعض الأدوات التقليدية والمعالم الأثرية كمنارة شنقيط ومساجد ولاتة وتيشيت ووادان، إضافة إلى رسومات ولوحات جدارية.

وتعتبر مكفولة إحدى أشهر الفنانات التشكيلية بموريتانيا التي تشارك في العديد من المهرجانات والعروض الخاصة بالتراث الموريتاني.