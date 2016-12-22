الشبيبة تحيي ذكرى المولد النبوي الشريف

تاريخ الإضافة: الإثنين, 05 كانون2/يناير 2015 09:58

الأخبار (نواذيبو)- أحيا فرع جمعية شبيبة بناء الوطن بمدينة نواذيبو ذكرى النبوي الشريف وسط حضور لفيف من الأساتذة والفاعلين في الحقل الثقافي.
 

وقال مسؤول الجمعية أسلامة ولد العتيق إن جمعيته ترمي من وراء تخليد هذه الذكرى إلى تقاسم الفرحة مع الشباب ، وجعله يعيش هذه الفرحة.
 
وتخللت الأمسية الإحتفالية قراءات شعرية ، ومحاضرة عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم


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