إصدار جديد بفهارس مخطوطات ولاتة

تاريخ الإضافة: الأحد, 04 كانون2/يناير 2015 16:00

يشمل الإصدار فهرسة لخمسة عشر مكتبة في ولاتة ـ الأخبار الأخبار (نواكشوط) ـ أصدر المعهد الموريتاني للبحث العلمي فهرسا لمخطوطات مدينة ولاتة التاريخية، وشمل الفهرس 15 مكتبة بمشاركة اثني عشر باحثا من المعهد وخمسة باحثين من مدينة ولاتة.

واعتمد في منهج الفهرس وضع رقم تسلسلي لكل مخطوط ابتداء بالرقم 0001/0001، كما تم الاعتماد في تدقيق عنوان المخطوط واسم المؤلف وتاريخ وفاته على مراجع متعددة، وتم الاعتماد في تصنيف المخطوط على رقمه التسلسلي في كل مكتبة مع الاحتفاظ برقم تسلسلي عام للمخطوطات المفهرسة، واعتماد استمارة تراعي المعايير المتبعة في أغلب الفهارس المتداولة.

وقالت مديرة المعهد الموريتاني للبحث العلمي ابنته بنت الخالص في تقديمها للفهرس، إن المعهد أطلق منذ العام 2012 مشروعا يهدف إلى "فهرسة جميع المخطوطات الموريتانية ممهدا لهذه العملية بفهرسة مخطوطات المدن التاريخية"، مشيرة إلى أنه حتى الآن قد تمت فهرسة 10.000 مخطوط من تيشيت وولاتة وشنقيط.

ومن بين المكتبات الولاتية التي شملها الفهرس: مكتبة اباتي ولد امبوي، مكتبة الداه ولد أيده، مكتبة الدده ولد باريك، مكتبة حسني ولد أهل اب، ومكتبة عبد الرحمن ولد يحيى.