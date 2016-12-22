صدور العدد الثالث عشر من مجلة الوسيط

تاريخ الإضافة: الأحد, 04 كانون2/يناير 2015 08:00

واجهة العدد الثالث عشر من مجلة الوسيط التي يصدرها المعهد الموريتاني للبحث العلمي ـ الأخبار

الأخبار (نواكشوط) ـ أصدر المعهد الموريتاني للبحث العلمي العدد الثالث عشر من مجلة الوسيط 2014-1436؛ وذلك بالتزامن مع الذكرى الأربعين لإنشاء المعهد ومرور 36 سنة على صدور العدد الأول من المجلة.

وشارك في العدد الجديد باحثون موريتانيون إضافة إلى باحثين من بعض الدول الشقيقة، وجاءت ضمن محتويات العدد بحوث في مجالات أدبية ولغوية وتاريخية وثقافية، وكذا بحوث تناولت قضايا الإصلاح والتجديد والحوار الديني وغير ذلك.

مديرة المعهد الموريتاني للبحث العلمي ابنته بنت الخالص أوضحت في كلمة العدد الجديد، إن المعهد "إذ يضع بين يدي القراء من باحثين ومهتمين بالشأن الثقافي العدد 13 من مجلة الوسيط يكون قد شارك ـ ولو بتواضع ـ في الجهود المعرفية والثقافية المخلدة لذكرى تأسيسه".

ويضم العدد حوالي 230 صفحة من الحجم الكبير، وجاءت ضمن محتوياته بحوث باللغتين العربية والفرنسية.