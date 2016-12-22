إليك أبا الهيجا ابن حمدان

تاريخ الإضافة: الخميس, 01 كانون2/يناير 2015 11:26

أ.المختار نافعأ.المختار نافع(قصاصة شعرية ترحيبا بالمجاهد أسامة حمدان مسؤول العلاقات الدولية في حركة المقاومة الإسلامية حماس)

 

إليك أبا حمدان يا فرقد سما

نمته إلى عليا السمو فراقد

 

سمت بك للقسام آباء سؤدد

وناطتك بالبنا شيوخ أماجد

 

"فأنت أبو الهيجا ابن حمدان يابنه

تشابه مولود كريم ووالد"

 

"وحمدان حمدون وحمدون حارث

وحارث منصور ومنصور راشد"

 

لئن كان هذاك الفتى سيف دولة

فأنت لدين الله سيف مجاهد!

 

 


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